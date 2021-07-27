شواطئ ينبع ملتقى هواة الغوص ومحبي الطبيعة

الوكيل الإخباري- تشتهر مدينة ينبع الساحلية بشواطئها الساحرة وسواحلها الطويلة الممتدة على البحر الأحمر، مما جعلها أحد أهم شواطئ السعودية وقيمة كبيرة في السياحة، وكما وتتميز ايضًا بوجود العديد من المنتجعات الراقية والفنادق التي تقدم الخدمات المميزة لزوارها.



أهم معالم ينبع السياحية:



كورنيش ينبع البحر

كورنيش ينبع يعد الوجهة الأولى للعائلة فهو يمتاز بوجود الكثير من المنتجعات والملاعب ومناطق الترفيه المخصصة للأطفال عدا عن المناطق المخصصة للسباحة لجميع أفراد العائلة.

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جزيرة المحار

أحد أهم الاماكن السياحية في ينبع وتقدر مساحتها بحوالي 521 متر مربع وهي توفر اماكن كثيرة للسباحة والتخييم و ركوب الالواح الشراعية، ويوجد بها اماكن مظللة ومناطق اخرى مخصصة للشواء و يوجد بها الكثير من ابراج المراقبة حيث المنقذين المختصين وتعتبر الجزيرة من أفضل الشواطئ في ينبع البحر.



شاطئ الهيئة الملكية

يقع الشاطئ بالقرب من مدينة ينبع الصناعية وقد قامت الهيئة الملكية في ينبع شاطئ بتخصيص مواقع للسباحة، كما وفرت فيه المظلات الكثيرة ويعتبر هذا الشاطئ من أفضل شواطئ ينبع البحر حيث يذهب إليه الزوار من كافة المناطق القريبة منها ومن كافة انحاء العالم للتمتع بجمالة الطبيعي.



مرسي الاحلام ينبع

يقع مرسي الاحلام السياحي على واجهة شرم ينبع ولذلك فقد اصبح مقصد للسياح من جميع انحاء العالم، لما يوفره من أنشطة متنوعة مثل الغوص واكتشاف الجزر الصغيرة القريبة منه، كما ويتميز الشاطئ برماله الذهبية المليئة بالقواقع البحرية.

المصدر: سيدتي