صور.. معلومات عن مدينة بيروجيا في إيطاليا

الوكيل الاخباري- مدينة بيروجيا هي وجهة تلال إيطالية مفعمة بالحيوية مع مبانٍ تاريخية وساحات ساحرة ومتاجر حديثة، وبالفعل لديها الكثير لتقدمه للمسافر، فضلا عن كونها قاعدة جيدة لزيارة مدن التلال الأخرى في أومبريا، ما يجعل منها وجهة متنوعة تناسب كافة أنواع السائحين.

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ويعد فصلي الربيع والخريف الأفضل لزيارة المدينة، حيث تكون الأجواء معتدلة مع قلة الحشود السياحية.





وترتبط مدينة بيروجيا بشبكة قطارات كهربائية مع فلورنسا وروما، وتبلغ تكلفة الرحلة في حدود 10 إلى 30 يورو ولا تتجاوز ثلاث ساعات.



بالإضافة الى ان مدينة بيروجيا تتمتع بموقع جيد للاستمتاع بالمنطقة بأكملها ويمكنك بسهولة السفر بالقطار إلى المدن المجاورة في الرحلات اليومية.



كما يقع مركز المعلومات السياحية الرئيسي في ميدان ماتيوتي، وهو مكان رائع للزيارة ونقطة انطلاق لاستكشاف المدينة للسياح الذين يزورون بيروجيا لأول مرة،ويوفر المكتب للسائحين خرائط مجانية للمدينة وكتاب يحتوي على أوصاف لأبرز معالم الوجهة وأكثرها أهمية، كما يمنحك الفرصة للتعرف على وقت ومكان عقد الأحداث الثقافية القادمة أو الانضمام إلى الجولات والرحلات المختلفة.





الطريقة المثلى للتجول في المدينة هو السير على الأقدام، حيث تشكل المدينة متاهة حقيقية من الشوارع الخلفية الصغيرة التي تتقاطع مع بعضها البعض، فيما يمكنك عند التنقل استخدام الحافلة، حيث تتوفر التذاكر بالمحال التجارية التي تقع بالقرب من محطات النقل العام، أو يمكن شراء التذاكر مباشرة من السائق أيضًا، ولكن في هذه الحالة ستكون تكلفة الرحلة أعلى بمقدار النصف.





وتحظى العديد من مطاعم البيتزا بشعبية كبيرة ليس فقط بين السائحين ولكن أيضًا بين السكان المحليين، ولذلك، فمن أجل الاستمتاع بطاولة في وضع جيد وعدم الانتظار طويلاً، يُنصح السياح بزيارة أيا من المطاعم الشهيرة في الساعات الأولى أو حجز طاولة مسبقًا.





سيحتاج عشاق الجولات السياحية إلى بطاقة Perugia Citta Muzeo التي يمكن شراؤها إما في مراكز المعلومات السياحية أو في الفنادق، تمكن تلك البطاقة السائحين من زيارة بعض المتاحف المحلية والمؤسسات الثقافية الأخرى مجانًا.



تقع بيروجيا في قلب إيطاليا تقريبًا، وهي أكبر مدينة في منطقة أومبريا والمعروفة باسم “القلب الأخضر لإيطاليا”، وكما هو الحال في معظم مدن التلال المسورة في البلاد، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التجول في الشوارع الضيقة وعلى طول الجدران عند حافة المدينة للحصول على مشاهد لا تنسى.



تشتهر مدينة بيروجيا بالشوكولاتة وتقيم مهرجان الشوكولاتة الأوروبي في منتصف شهر أكتوبر، كما تستضيف المدينة مهرجان الجاز الدولي الضخم، الذي يستمر لمدة أسبوعين في يوليو.





بيروجيا هي عاصمة أومبريا الصاخبة، وتشتهر بجامعتها وأجوائها المريحة، مع مزيج من العمارة الأترورية والرومانية والعصور الوسطى وعصر النهضة، ما يجعل هذه المدينة أحد الوجهات الثقافية الرائعة في المنطقة.





بروجيا مدينة سياحية بها رجال أعمال والعديد من الطلاب، لذا تتوفر فنادق وشقق ونزل في المناطق المحيطة، وعلى الرغم من ذلك، ففي بعض الفترات، قد يكون من الصعب العثور على مكان بسعر جيد، لذلك من الأفضل الانتقال من وسط المدينة القديمة إلى الضواحي، والتي تتصل جيدا بالمركز عن طريق الحافلات.







