طرق التخلص من رهاب السفر بالطائرة

الوكيل الإخباري - يعد السفر بالطائرة من أكثر الأشياء الممتعة في الرحلة السياحية، إلا أن البعض يُصاب بحالة من الخوف أثناء تحرك الطائرة أو مجرد التواجد عليها، لذا من الممكن تحديد بعض النصائح الهامة التي تقلل الشعور بالرهاب أثناء التواجد على متن الطائرة.

اضافة اعلان

إزالة الغموض عن الاضطرابات

الاضطراب ليس أكثر من تيارات رياح متزعزعة تجعل الطائرات تتمايل قليلاً، وليس على الإطلاق بخلاف القيادة على طريق وعرة أو الإبحار في بحر متقلب، ولكن لا داعي للقلق على الإطلاق، حيث أن الطائرات مصممة خصيصًا للتعامل مع الاضطرابات الهوائية وتقليلها.

ثبّت على المحفزات التي تثيرك

ينصح بضرورة اكتشاف ما الذي يخيف المسافر والبدء في الفحص كيف يتم تحفيز رد فعل القلق لديه، وبعد تحديد المحفزات الخاصة بالمسافر، يتمكن من إدارة الخوف عندما تكون مستويات القلق منخفضة، إن معرفة ما يزعج الشخص يجعل من السهل إيقاف تشغيله.

شتت نفسك

كلما قل الوقت الذي يقضيه المسافر في القلق بشأن المخاطر وتفسير كل ضوضاء ومشاهدة كل خطوة للمضيفات، كان ذلك أفضل من خلال البدء في القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة على متن الطائرة، والتي يكون من بينها:«القراءة، ولعب الألعاب، ومشاهدة جميع الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة»، إذا لم يكن أي من ذلك يبدو جذابًا: فالنوم وتناول الطعام هما أيضًا طرق جيدة لتمرير الوقت.

ممارسة تمارين الاسترخاء

حتى إذا لم يكن المسافر خائفًا من الطيران، فإن المقاعد الصغيرة وقلة المساحة المخصصة للأرجل يمكن أن تجعله يشعر بالتوتر، لذلك يمكن أن تكون تمارين الاسترخاء والتأمل مفيدة للغاية، لذا يمكن تنزيلها أو تحميلها عبر الهاتف المحمول حتى يتمكن المسافر من التدريب عليها حتى أثناء الهبوط والإقلاع.



أخبر الطاقم

في بعض الأحيان قد يكون من المفيد إخبار الجيران المباشرين وطاقم المقصورة بأن المسافر خائف أمرًا هامًا للغاية، من أجل ما يمكنهم فعله لمساعدته: ربما تريد أن تترك بمفردك، أو تحتاج إلى تذكير لأخذ أنفاس عميقة، أو تفضل أن يكون لديك شخص يمكنه الاستماع إلى ما تخاف منه، مضيفات الطيران من ذوي الخبرة في دعم الركاب الذين يعانون من القلق، لكنهم قد لا يتمكنون من النهوض ومساعدته أثناء الإقلاع والهبوط.



واجه الخوف بمساعدة متخصص

يمكن أن تساعد ورش العمل وجلسات العلاج في معالجة مشكلة القلق أو الخوف من الأماكن المغلقة بمساعدة متخصص، تقوم الكثير من شركات الطيران بدورها لدعم الركاب في التعامل مع الخوف من الطيران من خلال تقديم ما يسمى بعلاج التعرض، يأخذ الركاب دروسًا تتضمن معلومات من خلف قمرة القيادة ورحلة فعلية، أحيانًا يكون مواجهة الخوف هو أفضل علاج.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة