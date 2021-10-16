السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عجلون وإربد

صادرات إربد تقترب من مليار دولار

الهناندة يدعو إلى سد الفجوة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل

وزير الصحة : المصابون بجرثومة شيغيلا هم مخالطون لمصابين بها قبل فترة

أصدقاء البرلمان الأردني تنظم مؤتمرها العلمي الخامس

العثور على جثة شاب بصالون حلاقة في عمان

الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار

اختتام فعاليات مهرجان البترا الثاني للخيول في منطقة البيضا

الشاعر برقان يفوز بالمرتبة الثالثة لفئة ما فوق 35 عامًا بمسابقة تلك الأشعار

روسيا: لا بديل لمبدأ حل الدولتين على أساس قانوني

السبت، 16-10-2021 04:13 م

طرق التغلب على مخاوف السفر بمفردك

12109


الوكيل الإخباري - يشعر الكثيرون بالخوف عند السفر بمفردهم خصوصاً أنهم يتوجهون إلى وجهة جديدة ويجهلون طبيعتها وشعبها ولغتها وعاداتها والقوانين فيها.

اضافة اعلان

 

النصائح المساعدة في التغلب على الخوف عند السفر بمفردك :

 

* يشعر البعض بالخوف من السفر الفردي نتيجة لتكوين صورة مسبقة تزيد من الشعور بالخوف وعدم القدرة على خوض التجربة، لذا من الضروري نسيان كل ما يتعلق بالسفر الفردي والشعور بالاستمتاع عند خوض التجربة.
* يعد التخطيط والاستعداد للسفر من أكثر الأمور المنظمة التي تسهل للمسافر تحقيق البرنامج المخطط له والاستمتاع به وبالوقت. إلا أنه في بعض الأحيان، يلعب التخطيط الدقيق والمبالغ به دوراً في عدم الاستمتاع بالرحلة مما يجعلها روتينية وتقليدية خصوصاً إذا كان الشخص بمفرده.

 

*تحديد هدف الرحلة من أكثر الخطوات التي تجعل الأمور طوال الرحلة واضحة، فقد يكون هدف الرحلة تعليمياً، أو ترفيهياً، أو تثقفياً، مما يساعد الفرد في زيادة القدرة على التعامل والتكيف داخل البلد المسافر إليه، وبالتالي معرفة كافة الترتيبات التي يريد تحقيقها.


* كلما كان الشخص قادراً على التعامل مع نفسه وعواطفه بشكل يومي كل صباح، كلما كان ذلك مساهماً في زيادة قدرته على تجاوز الشعور بالقلق والخوف في الحياة وليس في السفر فقط.


* يساعد التأمل وكتابة اليوميات في ادراك الفرد لخطواته المنطقية الذي يفعلها، مما يساهم في زيادة قدرته على فعل ما يشعر به وأن يكون دقيقاً في تحديد اختياراته.

 

* من الضروري أن يخصص المسافر لنفسه وقتاً يشعر من خلاله بالراحة والاسترخاء من الأنشطة اليومية التي يفعلها أثناء سفره.


* يجب مواجهة الشعور بالخوف وتخطيه بكل الطرق وممارسة كافة الأنشطة الجديدة وكسر الحاجز للاستمتاع بالرحلة وتكوين ذكريات مميزة.

 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
santiago-de-los-caballeros

أماكن سياحية في سانتياغو

5a594c3728eecc67008b4d0f

خبير يقدم نصيحة للتخلص من إرهاق الرحلات الجوية

allitalia-shutterstock_1829008946-1024x768

74 سنة من الخدمة.. شركة الطيران الإيطالية أليتاليا تتوقف عن العمل

11173

نصائح لضمان سلامة أطفالك في رحلات السفاري

11240

أجمل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في اسبانيا

61681cc5423604633636aea7

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 9 دول بداية من الشهر المقبل

أخبار متعلقة
فقدان-الطريق-5

تجنب فقدان الطريق في الوجهات السياحية الجديدة

التنوع في اختيار المأكولات

نصائح لاختيار المطعم المناسب أثناء السفر

istock-1094338162-1200x630

تطبيقات للسفر لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت

787f6bcde9

أهم النصائح للسفر مع الأطفال

2743

4 فوائد لتأمين السفر