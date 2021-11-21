طرق بسيطة لخفض تكاليف السفر خلال الرحلة

الوكيل الإخباري - يسعى محبو السفر إلى تخفيض تكلفة الرحلة عن طريق إتباع عدد من النصائح والخطوات الضرورية التي من شأنها تقليل تكاليف السفر بالإضافة إلى الشعور بالاستمتاع خلال برنامج الرحلة.



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وضع الميزانية

يفضل وضع ميزانية للرحلة وتحديد الأنشطة داخل الوجهة السياحية قبل السفر، من خلال تقدير المبلغ الذي سيتم إنفاقه.

البحث عن رحلات الطيران الرخيصة

يفضل أن تكون أسعار رحلات الطيران قليلة التكلفة، حيث إذا لم يكن ذلك سيمثل ذلك عبئًا كبيرًا خلال فترة الرحلة، وذلكك لأن ميزانية السفر تعتمد اعتمادًا كليًا على تكلفة تذاكر االطيران ذهابًا وإيابًا.

البقاء في منزل صغير

من الممكن تجنب الإقامة في فندق فخم وحجز منزل ضيافة صغير يكون مناسبًا وبها كافة وسائل الراحة أيضًا، وذلك من أجل تقليل نفقات السفر والقدرة على القيام بكافة الأنشطة خلال فترة الرحلة من دون التفكير في تكاليف الإقامة بالفندق.

طهي الوجبات

ينفق المسافر الكثير من المصاريف أثناء تناول الطعام خارج مكان الإقامة في المطاعم وغير ذلك، لذا من الممكن شراء المأكولات من متاجر البقالة وطهيها لتوفير الكثير من النفقات في حالة تناول المأكولات في المطاعم.

المساومة في الأسعار

تعد المساومة في الأسعار أثناء شراء الضروريات والاحتياجات خلال الرحلة أمرًا ضروريًا للحصول على الأشياء الذي يكون المسافر في حاجة لها بسعر أرخص.

تحديد السفر خارج الموسم

ستكون التكاليف عالية للغاية في حالة السفر في ذروة الموسم أو في العطلات سواء في الإقامة أو الأنشطة أو المطاعم المختلفة داخل الوجهة السياحية، لذا من الممكن السفر في خارج الموسم من أجل الاستفادة من العروض المختلفة والتكاليف المخفضة خلال فترة الرحلة.

فتح حساب مصرفي سهل السفر

يمكن منح عمليات سحب غير محدودة من أجهزة الصراف الآلي في الخارج، وفي هذا التوقيت لن يفرض على المسافر أي رسوم معاملات.



حجز أنشطة الرحلة

يفضل حجز أنشطة الرحلة قبل السفر وذلك لتقليل النفقات والتي قد تزيد عند القيام بالأنشطة دون تحديد الميزانية المطوبة لها، لذا فإن الحجز المُسبق يكون مساهمًا في تحديد الميزانية المطلوبة للأنشطة خلال الرحلة.



تجنب تأجير سيارة

يفضل تجنب تأجير سيارة خلال فترة الرحلة، وذلك لأنه قد يكو مساهمًا في زيادة نفقات السفر فضلًا عن إمكانية تعطلها وبالتالي قد تحتاج تكاليف خاصة بها خلال فترة الرحلة، لذا من الممكن الاعتماد على المواصلات العامة طوال فترة الرحلة.

المصدر - سيدتي

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