طرق تعديل حجز الطيران

الوكيل الإخباري - يضطر بعض المسافرين إلى تأجيل أو تغيير موعد رحلة الطيران لظروف طارئة، لذا فمن الممكن إتباع عدد من الطرق للمساعدة في تعديل حجز الطيران بسهولة.



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اختيار شركة طيران مرنة

من المهم أن يقوم المسافر باختيار شركة طيران مرنة إلى حد ما، والتي تعمل على التنازل عن رسوم التغيير في حالة احتياج المسافر إلى تغيير موعد وتاريخ المغادرة، لذا فمن المهم التعامل مع شركة طيران أكثر مرونة عندما يتم التعامل معها في تغيير موعد الحجز تكون سلسلة.

جعل الحجوزات مبكرة

لزيادة احتمالات تغيير خط سير الرحلة أو إلغائها يفضل أن يتم الحجز مبكرًا لمنع دفع أي رسوم، كما أن حجز الطيران مبكرًا يكون له دورًا مساهمًا في تغيير الخطة والبرنامج بسهولة وإعطاء فرصة في تغيير مواعيد الرحلة أو تأجيل حجز الطيران

الاستثمار في تأمين سفر مناسب

من المحتمل أن يعتمد اختيار تأمين سفر مناسب، والذي يوفر الكثير من العوامل والخدمات كالمدة والتكلفة والمخاطر التي تتعلق بالرحلة، فضلًا عن ذلك أنه قد يكون له دورًا مساهمًا في تغطية رسوم والتكاليف الإضافية الخاصة بتأجيل الرحلة أو تغيير حجز الطيران

استعمال بطاقة ائتمان محمية

يفضل أن يحمل المسافر بطاقة ائتمان محمية وشاملة على مزايا السفر، وذلك من خلال أن تحمل العديد من وسائل حماية السفر مثل تغطية انقطاع الرحلة وإلغاء الرحلة، كما أنها تعمل على توفير التعويض عند تغيير الحجز أو استرداد المبلغ بالكامل.



معرفة الحقوق في حالة الطوارئ

في حالات الطوارئ التي قد يتعرض لها المسافر كالمرض أو حدوث ظرف طارئ خطير قد تكون لها دورًا مساهمًا في الحصول على إعفاء، كما أنه من الممكن تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

المخاطر المرتبطة بالأماكن الموجودة في سير الرحلة

يمكن أن توجد العديد من المخاطر الصحية أو الكارثية التي قد يتعرض لها المسافر، والتي تكون ضمن الأمور التي تُسهل عملية إلغاء الرحلة أو تغيير حجز الطيران.

التغيير خلال 24 ساعة من الحجز

تسمح بعض شركات الطيران للمسافر تغيير الرحلة أو تأجيلها في غصون 24 ساعة من الحجز مجانًا، ويتم ذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء وبهذه الطريقة يمكن التأكد من سياسة شركة الطيران والتحقق من عدم تحصيل أي رسوم من المسافر.

المصدر - سيدتي

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