الإثنين 05-12-2022
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الإثنين، 05-12-2022 02:48 م

طرق خاصّة بحزم الأمتعة لرحلات العمل

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الوكيل الإخباري - تتعدّد الطرق الخاصّة بحزم حقائب السفر لرحلات العمل، سواء كان المسافر رجلًا أو امرأة. في هذا الإطار، توضّح النقاط الآتية السبل للحصول على أفضل نتيجة لحزم الأمتعة لرحلة العمل.

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أمتعة السفر لرحلة العمل

 

- الكُمبيوتر المحمول جزء لا يتجزأ من محتويات أمتعة السفر، كما الشاحن، والهاتف المحمول والشاحن.
- بصرف النظر عن التقدم التكنولوجي، لا تزال هناك حاجة إلى حمل القلم ودفتر الملاحظات.
- لا يجب الإغفال عن حمل المستندات المُتعلّقة بالسفر (جواز السفر والموافقات القانونيّة (إن وجدت) والتذاكر وإيصالات حجز الفنادق والتذاكر الجوية والتقارير الصحية).

- قد يحتاج المسافر إلى حمل المستندات المتعلّقة بالغرض من رحلة العمل، مثل: الاتفاقيات التي لا يجب الإغفال عن حملها، وبعض المستندات والمتطلبات القانونيّة.

 

 

سيدتي 

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