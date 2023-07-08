طرق لتخفيض تكاليف السفر وتوفير الأموال أثناء العطلات

الوكيل الإخباري - يعتبر السفر ضمن أكثر النشاطات المرغوبة بين العامة بهدف الابتعاد عن الضغوطات والشعور بالاسترخاء والراحة أثناء فترة الرحلة السياحية. وفي هذا الإطار، ينصح بحديد بعض الطرق الخاصة بتخفيض تكاليف السفر لتوفير الأموال وقت العطلات.



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حزمة الأمتعة

ينصح بضرورة حزم الملابس التي يمكن غسلها بسهولة في الحوض مع ضرورة البحث عن العناصر التي تجف بسرعة، واختيار الملابس التي يمكن مزجها ومطابقتها.



حزم الوجبات الخفيفة

ينصح بالبحث عن العناصر الغنية بالبروتين، والتي يمكن أن تجعل المسافر يشعر بالشبع ولا تشغل مساحة كبيرة في الأمتعة.

يمكن أيضًا أن تشكل المياه المعبأة تكلفة كبيرة أثناء التنقل، بافتراض أن هناك إمكانية الوصول إلى مصدر مياه نظيف، يجب حزم زجاجة مياه محمولة.



ادخل إلى صالة المطار

توفر العديد من بطاقات ائتمان السفر المميزة إمكانية الدخول إلى الصالات كإمتيازات، كما تتراوح جودة الطعام حسب الصالة، ولكن يمكن عادةً توقع وجبات خفيفة مثل الفاكهة ورقائق البطاطس والبسكويت والقهوة.

بالإضافة إلى الطعام، يمكن أن توفر الصالات سرعات أسرع عادةً من الواي فاي من تلك المتوفرة في المطار.



الوصول باكرًا

ينصح بترك متسعًا من الوقت للوصول إلى المطار مبكرًا، إذا تأخر المسافر في الوصول فقد يشعر بالذعر بسيارة أجرة باهظة الثمن بدلاً من استخدام وسائل النقل العام بجزء بسيط من التكلفة، قد يجد أيضًا أن أسعار مشاركة الرحلات قد تكون أعلى للطرق المؤدية إلى المطار في أوقات معينة، يتيح للمسافر الحصول على مزيد من الوقت تجنب زيادة الأسعار.



حجز غرف الفندق على النقاط

عند الحديث عن نقاط المكافأة، من الأفضل دائمًا إنفاق نقاط الفندق الخاصة بدلاً من حفظها، من المؤكد أن حجز الغرف بالنقاط مقابل النقود طريقة ذكية لتجنب الانغماس في المدخرات النقدية لقضاء عطلة، ولكن هناك بعض المزايا الأخرى:

يمكن تجنب رسوم المنتجع: رسوم المنتجع (تلك الرسوم الإضافية التي تفرضها الفنادق لتغطية استخدامات وسائل الراحة الإضافية مثل حمامات السباحة والواي فاي) مزعجة، لذا لا تفرض بعض برامج الولاء الفندقية رسومًا على الغرف المحجوزة بالنقاط.

قد تحصل على خصومات إضافية: بالنسبة للإقامات المحجوزة بالنقاط، قد تفتح خصومات إضافية للبقاء لفترة أطول.

تأمين السفر

إذا كان المسافر قلقًا بشأن فقدان قيمة تكاليف السفر مقدمًا، يجب التفكير في شراء تأمين السفر. يمكن شراء هذا التأمين المستقل الاختياري بشكل منفصل عن تذكرة الطيران الخاصة.

سيدتي