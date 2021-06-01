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الثلاثاء، 01-06-2021 01:00 م

طرق مدهشة للتخطيط للسفر مع الاصدقاء

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الوكيل الإخباري - يحلو السفر برفقة الأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة لا تنسى في الوجهة المقصودة ، نصائح وإرشادات عند التخطيط للسفر مع الأصدقاء بهدف إنجاح الرحلة.

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اختيار الأصدقاء المناسبين 

 

يمكنك أن تكون صديقاً للعديد من الأشخاص المختلفين، لكن هذا لا يعني أن تسافروا معاً، إذ ينبغي اختيار رفاق السفر بحكمة، مع حسن التوقع للوصول إلى رحلة جماعية ستتذكرها دائماً، وفي هذا الإطار، ضع في اعتبارك عوامل، مثل: الاهتمامات والميزانيّة والطباع الشخصيّة.

 

مثلاً: إذا كان صديق السفر محبّاً للفنّ، فيما أنت ترغب في التسوّق، ستنزعج حتماً من قضاء 3 ساعات بصحبته في "متحف اللوفر"، بالمقابل، إذا كان صديقك يشعر بالهدوء عند الانفصال عنك في فترة ما بعد الظهر، فيمكنك فعل ما يجعلك سعيداً، بينما هو يقضي 180 دقيقة أخرى في الإعجاب بالآثار.

 

كن صريحاً 

 

يمكن أن يتسبّب المال بالكثير من الاستياء في صفوف الأصدقاء، بخاصة إذا كانت لديك توقعات مختلفة للرحلة الجماعيّة ، إذا كنت لا تستطيع تحمّل تكلفة الإقامة في المنتجع، فيما الأصدقاء يريدون البقاء في المنتجع، فيجب إخبارهم بذلك منذ البداية، فليس هناك فائدة من إرهاق الذات بالديون لإرضاء شخص آخر.
منذ البداية، كن صريحاً في شأن المبلغ الذي يمكنك إنفاقه، وكيف تفضّل إنفاقه؟ بينما قد يكون لدى صديقك نفس الميزانية التي تمتلكها، قد تكتشف أنه بينما تفضل التباهي بوجبة لذيذة، فإنه يدفع المزيد أثناء التسوّق.


كن واضحاً ليس فقط بشأن المبلغ الذي يمكنك تحمّله في مقابل إجمالي الرحلة، ولكن أيضاً في شأن المبلغ الذي ترغب في إنفاقه كل ليلة على الإقامة، بالإضافة إلى التفضيلات، وأولويات الإنفاق.

 

اختيار الوجهة

قد يكون اتخاذ القرار في شأن وجهة ما هو أصعب جزء في عملية تخطيط الرحلة بأكملها، ولاختيار مكان يسعد به الجميع ، ويمكن تكبّد تكاليف السفر المعقولة إليه، يجب الطلب من كل صديق من أصدقائك كتابة أفضل ثلاث إلى خمس وجهات لديه، مع الأخذ في الاعتبار طول الوقت الذي يجب أن تسافر فيه وميزانيات كل شخص معني.


يمكن القيام بذلك بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو على الورق ، بغض النظر عن طريقة التصويت ، قارن إجابات الجميع ، وتحقق مما إذا كانت هناك أي وجهات مشتركة، إذا لم يكن هناك وجهة مشتركة ، فكر في التفضيلات المشتركة. هل اخترتم جميعًا وجهة شاطئية أو مدينة أوروبية؟ يساعد ما تقدّم في تضييق نطاق اختياراتك.

 

المصدر - سيدتي 



 




 

 


 

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