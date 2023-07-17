طرق ونصائح هامة للمسافرين تساعد في التخلص من فوبيا السفر

الوكيل الإخباري - فوبيا السفر أكثر المشاعر التي تجهد المسافر أثناء أخذ خطوة الترتيب والتحضير لرحلة سياحية مما قد يتسبب في فقدان القدرة على الاستمتاع، لذا يمكن تحديد بعض الخطوات الهامة للتخلص من فوبيا السفر الذي يصيب البعض.

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خطط لمسارك

إذا كان المسافر يقود سيارته إلى الوجهة السياحية، يجب الاحتفاظ بالخريطة معه والتخطيط الجيد إلى أي مدى سيسافر كل يوم كما أنه يجب القيام بإجراء حجوزات الفنادق وملاحظة مواقع المطاعم القريبة. إذا كان المسافر ينتقل بواسطة شركة النقل العام، مثل سفينة أو طائرة، يجب التأكد من الحجوزات قبل أيام قليلة من المغادرة بالإضافة إلى ذلك أنه من المهم ترك متسعًا من الوقت للوصول مبكرًا والقيام بعمل خطة احتياطية في حالة التأخير.

الراحة

ينصح بضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم في الأيام التي تسبق الرحلة السياحية، حيث يجب حمل الماء طوال الرحلة السياحية مع بعض الوجبات الخفيفة المالحة، علمًا أن الإرهاق والجفاف يساهمان في زيادة مواجهة التحديات.



السفر برفقة صديق

إذا أمكن يجب تجنب السفر بمفردك، يمكن أن يساعد رفيق الرحلة السياحية في الحفاظ على حالة الهدوء والتعامل مع التفاصيل مثل فحص الحقائب أو استدعاء سيارة أجرة، قد يتدخل الصديق أيضًا إذا كان المسافر بحاجة إلى وقت بمفرده ليهدأ.



الأشياء ليست خطيرة كما تعتقد

أصبح العالم أكثر أمانًا الآن مما كان عليه من قبل هناك أعمال عنف أقل، وحرب أقل، ومزيد من السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، لذا يجب أن يشعر المسافر بحالة من الاطمئنان خلال الرحلة السياحية.

لن تكون وحيدًا

قبل الشروع في الرحلات الفردية الأولى إلى الخارج، يجب التذكر أن يكون المسافر ليس وحيدًا بعد كل شيء، حيث يمكن التعرف إلى المزيد من الأصدقاء خلال الرحلة السياحية سواء من جنسيات أخرى أو من السكان المحليين.



أخبر الناس عن رحلتك

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يخبرهم المسافر، أصبح الأمر أكثر واقعية، قد يتحدون أيضًا سبب القيام بما يفعله، مما يتسبب في زيادة الشعور بحالة من الطمأنينة لعلم الكثير من الأشخاص القريبين بالرحلة السياحية.

سيدتي

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