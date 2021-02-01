الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري
 

شكاوى من التلاعب بأسطوانات الغاز

خلية الأزمة تستلم توصيات عودة المدارس الخميس

بريطانيا:انخفاض في إصابات ووفيات كورونا

عبيدات : الأردن سيشهد وفرة في اللقاحات خلال الأسابيع القليلة القادمة

توضيح حكومي حول عودة حظر الجمعة أو زيادة الحظر الجزئي

عبيدات يوضح حول عودة المدارس بعد ارتفاع اصابات كورونا

شغب على اوتوستراد عمان الزرقاء

عرض اجراءات جديدة على لجنة الاوبئة الاسبوع القادم بعد ارتفاع الاصابات

قلق في الأردن من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين، 01-02-2021 09:52 م

طيران الإمارات تسير رحلات من وجهات جديدة إلى دبي اعتباراً من الغد

uae


الوكيل الإخباري _ أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تسيير رحلات من لندن هيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة إلى دبي اعتباراً من الغد، الثلاثاء.


وقالت الناقلة في تحديث جديد حول رحلاتها إلى المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت. إنه “على المسافرين الراغبين بمغادرة المملكة على متن هذه الرحلات التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر. بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية”.

وأضافت أنه “وفق توجيهات حكومة المملكة المتحدة فإن خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاط المملكة المتحدة في برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر. معلقة اعتباراً من يوم 29 يناير 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر”.

وأعربت الناقلة عن أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع حكومة المملكة المتحدة. للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.

اضافة اعلان
 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
AP_20097589094218

جورجيا تبسط إجراءات الدخول لمواطني ثلاث دول عربية اعتبارا من 1 فبراير

zxcvxbnvbnmbmbn,b

منصة عالمية تضع الاسكندرية في المرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية

808x532_cmsv2_e3e919c4-8e15-5680-b754-8e9ce582e80b-4606068

انخفاض أعداد المسافرين عبر المطارات الكورية في 2020

640x480

مرتبط بالمختبرات المعتمدة.. برنامج إلكتروني جديد في مطارات الكويت

عُمان

سلطنة عُمان تمدد إغلاق المنافذ البرية

555898c0-3b20-4414-91dc-171e757c986a_16x9_1200x676

السياحة العالمية: 2020 كان الأسوأ على الإطلاق

أخبار متعلقة
ba6f468e-69a4-42d2-91df-1437b7eab84e_16x9_1200x676

الإمارات ضمن قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية عالميا

medium_2021-01-29-8db356972f

طيران الإمارات يعلق الرحلات مع المملكة المتحدة

passport-renewal-cover-AR15062020

الهوية والجنسية توضح خطوات تجديد جواز السفر في الإمارات

الإمارات

الإمارات تدشن جواز سفر رقميا يشمل فحص كورونا

tayrannnn (Custom)

إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر

1992807 (Custom)

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية