طيران الإمارات تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طيران الإمارات مشاركتها المملكة احتفالاتها بعيد الاستقلال الخامس والسبعين عبر رحلات سفر فريدة يتخللها تقديم أطباق أردنية ضمن أجواء احتفالية بين 24 و 26 أيار الجاري، عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر في مطار الملكة علياء الدولي.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المسافرين يتلقون أيضا تهاني خاصة في هذه المناسبة بإعلان على الرحلات، بمشاركة أفراد الخدمات الجوية على الطائرة، كما تحتفل مع المسافرين بتصاميم خاصة في كاونترات إجراءات السفر في مطار الملكة علياء الدولي، وعلى الشاشات وبطاقات الصعود إلى الطائرة.



وقال مدير طيران الإمارات في الأردن محمد لوتاه، إن طيران الإمارات ترتبط مع الأردن بعلاقات وثيقة، مشيرا إلى أن الشركة شغوفة البحث عن طرق جديدة لخدمة أحد أكثر الأسواق أهمية في المنطقة.



وأضاف أن طيران الإمارات تحرص على توفير تجربة مميزة لهم هذا العام، وتفتخر بدورها في تطوير الأعمال وإتاحة الفرص في الأردن من خلال توفير أفضل خدمات ومنتجات وأفضل روابط جوية مع جميع مناطق العالم.



ولفت إلى أن وجبات المنسف ستكون حاضرة للركاب الذين يسافرون خلال عيد الاستقلال كأحد الأطباق الرئيسة في جميع الدرجات على متن الطائرة، إلى جانب الكنافة بالقشطة كطبق تحلية.



يذكر أن الأردن من بين أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، وانضمّت عمّان إلى شبكة وجهات الناقلة منذ عام 1986، كما تحتفل الناقلة بمرور 35 عاما على بدء خدمة المملكة.



وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من عمّان إلى دبي من 247 دينارا، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 857 دينارا إلى دبي. وتقدم طيران الإمارات عروضا خاصة بخصم سعري حتى 25 بالمئة على التذاكر إلى دبي، لتشجيع الأردنيين على استكشاف المدينة التي فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين العام الماضي.



ووفق البيان، فإن العروض تسري على الحجوزات التي تتم قبل نهاية 26 أيار ويكون السفر حتى 30 أيلول المقبل.

بترا