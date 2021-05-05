طيران الإمارات : تشغيل نحو 70% من طاقتنا بحلول الشتاء

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات أمس الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استعادة نحو 70% من طاقتها بحلول موسم السفر في فصل الشتاء هذا العام، بفضل زيادة متوقعة للسفر الدولي مع تخفيف الدول للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود.

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تعكف شركة الطيران، التي كانت الأكبر عالميا في تسيير الرحلات الطويلة قبل الجائحة، على إعادة البناء التدريجي لشبكتها التي تضم 157 وجهة سفر بعد وقف الرحلات في مارس/آذار 2020.



وتسير طيران الإمارات حاليا طائرات لنحو 120 وجهة، لكن طاقة التشغيل تظل محدودة بسبب استمرار توقف معظم الطائرات العملاقة من طراز إيرباص إيه 380 وعددها 118.



وقال عدنان كاظم للصحافيين اليوم "لدينا بالفعل خطة لاستعادة نحو 70% من طاقتنا بحلول شتاء 2021".



ولم يكشف عن طاقة التشغيل الحالية، غير أنه أضاف أن الشركة لا يزال أمامها مسافة لتقطعها للوصول إلى 70%.



وتسير الإمارات بصفة أساسية رحلات على 151 طائرة بوينغ 777، لكن في ظل استمرار طلب الركاب عند مستويات منخفضة جدا في أنحاء العالم، فإن الطائرات تنقل بضائع في معظم الأوقات.



وقال كاظم إن الشركة تتوقع تشغيل ما بين 30 و40 طائرة إيرباص إيه380 في فصل الصيف، وهو أكثر من العدد الذي تسيره حاليا.



تعتمد استعادة الطاقة إلى حد كبير على تخفيف الدول للقيود المرتبطة بفيروس كورونا، وما إذا كانت ستستمح بالسفر الدولي.



وليست للشركة سوق محلية تخفف من تأثير إغلاق الحدود الدولية.

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