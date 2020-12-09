الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

الأربعاء، 09-12-2020 12:21 م

طيران الإمارات تعفي القادمين إلى دبي من 6 دول من فحص كورونا المسبق

1920_image1


الوكيل الاخباري - أعلنت "طيران الإمارات" عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية، على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

اضافة اعلان
 

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي، بحيث لا يطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.


وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.


وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.


وأوضحت "طيران الإمارات"، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برا عبر منفذ حتا الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم




 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_833db969c1dc942c3c23bf90c027ad92

قطاع السياحة الفرنسي يخسر 60 مليار يورو بسبب كورونا

181206155452-the-yellow-boats-abu-dhabi-005-sightseeing-tour-emirates-palace-full-169

عودة الأنشطة السياحية والثقافية والترفيهية في أبو ظبي خلال أسبوعين

1-7-1

أفضل مناطق التخييم في السعودية خلال فصل الشتاء

GermanSummerCities2021-Bavaria_746061

مدن ألمانية لقضاء صيف 2021 ترسي معايير سياحية جديدة

4965657af186b9092c7a96976ffe881c_XL

الأمطار تنقذ جزيرة سياحية في أستراليا من خطر هدد منازلها - صور

03_12_2019_11_49_53_152547

روسي يصمم مبنى على شكل منزل الشخصية الخيالية شريك - فيديو

أخبار متعلقة
Project_ImageBlock_Dubai

دبي تفوز بلقب وجهة سفر الأعمال الرائدة عالمياً 2020

fc7027f5-aeee-4e14-b4b7-8eeeaf386d8c

الخطوط الفليبينية تستعد لخطة إعادة هيكلة بسبب كورونا

https___cdn.cnn_.com_cnnnext_dam_assets_201118174456-thanksgiving-traffic-file

نصائح لتجنب الإصابة بكورونا خلال رحلات السفر البري

GettyImages-1225396608

10 مطارات عالمية الأكثر أمانا في ظل كورونا

1043704146_0_200_1920_1280_1200x675_80_0_0_36240cf2be25e55f640630e8e3aec9e5 (1)

أبوظبي.. مؤشرات إيجابية لعودة قوية لقطاع السياحة

5fb7c7fa4c59b77e491855d9

تراجع السياحة التركية بسبب كورونا