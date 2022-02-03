الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

السعودي يوضح حول توصية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

وفيات الخميس 3-2-2022

البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

الخميس، 03-02-2022 11:05 ص

طيران الإمارات تعود إلى نيجيريا اعتبارا من 5 فبراير الجاري

39f6e926-9c8a-4032-b5ef-c7f07226b9bc_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري -تستأنف طيران الإمارات تسيير رحلاتها من دبي إلى نيجيريا اعتبارا من 5 فبراير الجاري، حيث تشغل الناقلة رحلات يومية من وإلى أبوجا ولاغوس ما يوفر مزيدا من الخيارات للمسافرين إلى دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 785" مطار دبي الدولي في الساعة 11 صباحا لتصل إلى أبوجا في الساعة 3:40 عصرا أما رحلة العودة "ئي كيه 786" فتقلع من أبوجا في الساعة 7 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.

كما ستغادر الرحلة "ئي كيه 783" مطار دبي الدولي في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى لاغوس في الساعة 3:40 عصرا وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 784" من مطار لاغوس في الساعة 6:10 مساء لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e4deb7c9-0de9-4c8d-b8fc-aec0ba52cbf7_16x9_1200x676

السعودية: قفزة 474% بعدد السجلات التجارية السياحية

6

آلاف المسافرين يعبرون الربع الخالي بطريق جديد يخترق أكبر صحراء في العالم

450e7fca-9d53-4b39-9f50-873add398750_16x9_1200x676

الصين: 70% من المواقع السياحية تعمل بشكل طبيعي

640

25 % نمواً متوقعاً لحركة الطيران في الإمارات العام الجاري

61f7c1534236040a4b72bd04

أكثر من 30 مليون سائح زاروا تركيا في 2021

93b82010-cede-4960-9799-7900e558b912

أجمل القرى والبلدان الأيرلندية

أخبار متعلقة
640

25 % نمواً متوقعاً لحركة الطيران في الإمارات العام الجاري

88888-3-1200x675

طيران الجزيرة الكويتية تقر شراء 28 طائرة إيرباص بـ3.4 مليار دولار‎‎

11-235-1200x675

الإمارات.. استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

61ebfb08423604553f4f2e56

الصين.. أولى الرحلات الجوية تغادر شيان مع تخفيف قيود السفر

c938269f-fe04-460c-9b29-fd11564fb03c_16x9_1200x676

طيران الإمارات تستأنف جميع الرحلات إلى أميركا بحلول السبت

c40e7206-4fa6-4c96-8698-ca8b21796f4b_16x9_1200x676

الإمارات بين العشرة الكبار في 4 مؤشرات عالمية للسياحة والسفر