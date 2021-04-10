طيران الإمارات : رحلة خاصة لمتلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - تسير شركة "طيران الإمارات"، اليوم السبت، الرحلة الخاصة "EK2021"، التي تحمل على متنها طاقما وركابا من متلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

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وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن هذه الرحلة تأتي "احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، إذ تم تقديم أكثر من 8 ملايين و923 ألف جرعة في الدولة حتى أمس الجمعة".



كما ستساهم هذه الرحلة في "تسليط الضوء على التقدم الذي حققته "طيران الإمارات" في ما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصا أفراد أطقم الطائرات، بحسب "الإمارات اليوم".



وفي تفاصيل هذه الرحلة، سيختبر المسافرون على هذه الرحلة التقنية "البيومترية" التي باشرت "طيران الإمارات" تطبيقها مؤخرا في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، حيث تمكن هذه التقنية المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس، كما توفر التقنية "البيومترية" للمسافرين تجربة الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة.

روسيا اليوم