السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

بلدية الكرك: إعادة تقييم مشروع تسمية وترقيم الشوارع

السبت، 10-04-2021 01:20 م

طيران الإمارات : رحلة خاصة لمتلقي لقاح كورونا

امارات


الوكيل الإخباري - تسير شركة "طيران الإمارات"، اليوم السبت، الرحلة الخاصة "EK2021"، التي تحمل على متنها طاقما وركابا من متلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن هذه الرحلة تأتي "احتفالا بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات، إذ تم تقديم أكثر من 8 ملايين و923 ألف جرعة في الدولة حتى أمس الجمعة".


كما ستساهم هذه الرحلة في "تسليط الضوء على التقدم الذي حققته "طيران الإمارات" في ما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصا أفراد أطقم الطائرات، بحسب "الإمارات اليوم".


وفي تفاصيل هذه الرحلة، سيختبر المسافرون على هذه الرحلة التقنية "البيومترية" التي باشرت "طيران الإمارات" تطبيقها مؤخرا في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، حيث تمكن هذه التقنية المسافرين من إنهاء كافة إجراءات السفر من دون تلامس، كما توفر التقنية "البيومترية" للمسافرين تجربة الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60718a534c59b727090c393b

زكي حواس يرد على مزاعم اكتشاف المدينة المفقودة سابقا ويكشف عن تفاصيلها

اليمن

عودة الحركة لمطار الريان اليمني بدعم إماراتي

زوار

بلد أوروبي يخطط لتقديم منح مالية للسياح

01a7c13ae4

زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

روسيا السياحة

رحلات سياحية للتطعيم في روسيا لحاملي الجنسية الروسية

حوذان

افتتاح حديقة أزهار الحوذان في كاليفورنيا

أخبار متعلقة
روسيا السياحة

رحلات سياحية للتطعيم في روسيا لحاملي الجنسية الروسية

image222-450x300

أستراليا ونيوزيلندا تنشئان 'فقاعة سفر' خالية من الحجر الصحي

1048516064_0_54_3008_1681_1000x541_80_0_0_672aa537fa7a5324d723da1b0ea09c27

وزير السياحة التونسي: أخذ لقاح كورونا ليس شرطا لدخول السياح

طيران قطر

الخطوط القطرية :السياحة أكثر القطاعات تضررا من كورونا

606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

طيران روسيا

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 6 دول من ضمنها دولة عربية