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الأربعاء، 21-04-2021 02:42 م

طيران الإمارات: سنحتاج سيولة إذا لم ينتعش السفر

طيران


الوكيل الإخباري - قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الأربعاء، إن الشركة قد تحتاج لجمع المزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخ آخر لحقوق ملكية من حكومة دبي إذا لم ينتعش الطلب على السفر جوا قريبا.

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وكانت الناقلة الحكومية تأمل أن تجدد حملات التطعيم عالميا الثقة في السفر ولكن الطلب على السفر الجوي ما زال منخفضا بشدة ما يدفع العديد من شركات الطيران لوقف رحلات طائراتها أو تسييرها وهي شبه خاوية.


وتابع كلارك "وضعنا طيب لمدة ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد".


"لكن مثل الآخرين، إذا استمر الطلب على السفر عالميا على ما هو عليه اليوم بعد ستة أشهر، فسوف نواجه جميعا مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب".
وحصلت شركة الطيران، التي تكبدت خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام، على ملياري دولار من حكومة دبي المساهم الوحيد فيها على هيئة حقوق ملكية.


وقال كلارك إن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.


وتابع أن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد.


واستطرد قائلا "الموازنة قوية بغض النظر عما حدث".


لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر -أكتوبر إذا ما تحسن الطلب مضيفا أنه يأمل ألا تضطر شركة الطيران للسعى إلى السيولة.


واستأنفت طيران الإمارات الرحلات بجميع طائراتها من طراز بوينغ 777 وعددها 151 والتي تحمل شحنات بضائع بصفة أساسية، وتقل حاليا ما بين 20 و30 ألف راكب يوميا.

 

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