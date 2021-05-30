طيران الامارات يعلن عن اشغال ١٩ رحلة اسبوعيا الى السعودية

الوكيل الإخباري - أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تقوم حالياً بتشغيل 19 رحلة أسبوعياً من دبي إلى المملكة العربية السعودية، وذلك حتى 10 يونيو المقبل.

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وذكرت الناقلة رداً على استفسارات «البيان» ، أن الرحلات موزعة على أربعة وجهات، بواقع 7 رحلات اسبوعياً إلى الرياض بمعدل رحلة يومياً و7 رحلات أخرى إلى جدة.



كما تشغّل طيران الإمارات، 4 رحلات أسبوعيا إلى الدمام، ورحلة واحدة في الأسبوع إلى المدينة المنورة.



وأعلنت السعودية عن السماح بدخول القادمين من 11 دولة على رأسها الإمارات اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.



يأتي القرار بعد نحو أسبوعين من قيام المملكة برفع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي استمر أكثر من 14 شهراً بسبب الجائحة، وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

المصدر - البيان