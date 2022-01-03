عادات السياح المزعجة أثناء السفر

الوكيل الإخباري - يرتكب الكثير من المسافرين بعض الأمور والعادات المزعجة أثناء فترة الإقامة بإحدى الوجهات السياحية، والتي يمكن رصدها في النقاط التالية لمنع حدوثها مُجددًا أثناء فترة السفر.

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الفوضى

يُحدث الكثير من السياح الفوضى داخل الوجهة السياحية، على سبيل المثال يقوم البعض بإلقاء القمامة في الشوارع من دون الحفاظ على نظافة الأماكن، فضلًا عن الإهمال عامل النظافة في غرف الفنادق.

ارتداء ملابس غير لائقة

يفضل الالتزام بالعادات والتقاليد الخاصة بالوجهة السياحية، وذلك من خلال عدم ارتداء ملابس غير لائقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الدولة ترتدي أغلب السيدات فيها الحجاب فمن المهم أن يتم ارتداء الملابس الأكثر حشمة.

عدم حمل المجوهرات والإلكترونيات الثمينة

يفضل عدم حمل واقتناء المجوهرات والإلكترونيات الثمينة أثناء السفر، حيث أن المسافر الذي يحمل هذه المتعلقات يكون مُعرضًا للسرقة في أي وقت أثناء فترة الإقامة بالوجهة السياحية، كما أنه من الضروري حمل حقيبة ظهر في متناول اليد للهواتف والكاميرا والأجهزة الإلكترونية.

التحدث بصوت عالي

يتصرف بعض السياح في الكثير من المواقف أثناء التواجد في الأماكن العامة بسلوكيات مزعجة، وذلك من خلال إصدار الأصوات العالية المزعجة وبالتالي هذا يكون سببًا في إعطاء انطباعات سيئة عن السائح، لذا فمن الضروري الحفاظ على مستوى الصوت.

تقديم شكوى علنية

يفضل عدم إصدار الشكوى بشكل علني في حالة عدم إعجاب السائح بخدمة من الخدمات في الفنادق أو المطاعم أو الأماكن العامة عمومًا، لذا فمن الضروري التعبير عن الشكوى بهدوء دون إصدار أصوات مرتفعة.

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