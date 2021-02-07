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الأحد، 07-02-2021 11:03 ص

عاصمة البسكويت تبحث عن سكان.. 6 آلاف دولار لمن ينتقل إليها

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الوكيل الإخباري _ تحاول بلدة أمريكية في ولاية ميسيسيبي إغراء سكان جدد عبر تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6 آلاف دولار لمن ينتقل للعيش فيها.

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ووفقا لعمدة بلدة  ناتشيز، دان جيبسون، فإن الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة.


وبلدة ناتشيز تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية.


ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".

 

ووضع الجهاز المسئول عن المدينة العديد من الشروط للراغبين في العيش فيها ،أهمها أن يبلغ المتقدم 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون مؤهلا للعمل في الولايات المتحدة.


ومن الشروط أن يمتلك منزلا في المدينة، حيث يببلغ سعره 150 ألف دولار أو أكثر، والعيش لمدة عام على الأقل في "ناتشيز" كما يجب أن يكون مؤهلا للعمل عن بعد.

 

المصدر : العين الإخبارية 




 




 

 


 

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