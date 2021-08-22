عبق التاريخ العريق وسحر الأراضي الغناء يجتمعان في ظهران الجنوب

الوكيل الإخباري - لعشاق المناطق التاريخية، والآثار القديمة، والباحثين عن الأراضي الغناء، والربوع الفيحاء، والجبال الشماء ندعوكم لزيارة ظهران الجنوب، التي تقع في جنوب السعودية وتتبع إداريًّا لمنطقة عسير، وتتميز باعتدال جوها في فصل الصيف وكثرة الأمطار.





اضافة اعلان

سبب تسميتها بظهران الجنوب

سميت ظهران الجنوب بهذا الاسم لأنها تتكون من عدد من المرتفعات الجبلية والمسطحات المرتفعة يصل ارتفاع بعض الأماكن فيها إلى 8000 قدم فوق سطح البحر.





تاريخ البلدة

ظهران الجنوب لها تاريخ قديم منذ عصور قديمة جدًا، وما يدل على ذلك النقوش والمناجم التي لا زالت تسطر ذلك التاريخ، ومن هذه الآثار الطريق الذي سلكه أسعد أبو كرب تبع اليمن حيث شق لجيشه طريقًا عبر الجبال وقد سلك نفس الطريق أبرهة الأشرم حينما حشد جيشه لهدم الكعبة المشرفة، ومن معالم ظهران الجنوب البارزة جبل شثاث ذلك الجبل الأشم ذو اللون الداكن الضارب إلى الزرقة، ويتميز بارتفاعه الشاهق ويعتبر أعلى نقطة في منطقة بلاد وادعه حيث يستطيع متسلقه أن يرى من أعلى ذروته منطقة واسعة النطاق.

كما تزخر ظهران الجنوب بالأبراج والقصور الطينية القديمة، والتي تتناثر في كل قرية، والنقوش المحفورة على الأحجار، والتي تؤكد أنّ ظهران الجنوب كانت منذ فجر التاريخ منطقة ازدهار حضاري.

أودية ظهران الجنوب

يوجد في المحافظة أودية كثيرة، وفي الغالب ما تكون المزارع على روافد تلك الأودية، ومن أشهرها: وادي رية، وادي عين عبس، وادي العرين، وادي القبضة، وادي كتام، وادي كهلان، وادي الغيل، وادي الحمرة، وادي عار، وادي الحاجر، وادي المجازة، وادي قاعة، وادي الغايل، وادي المسنى، وادي روى وضموه، وادي جوة آل المحاضي، وادي راحة سنحان، وادي سروم، وادي الفيض. وغيرها من الأودية.



السياحة في ظهران الجنوب

امتد التطور في المنطقة ليشمل النواحي السياحية، وبدأت ظهران الجنوب تشارك مدن الجنوب في لفت أنظار المصطافين الذين يستهويهم زيارة الرياض الغناء، والجبال الشماء ذات الكهوف والمغارات العجيبة، ومياه عيونها الجارية، والسهول المنبسطة المعشبة فهي منطلقة غنية بمصائفها وقراها الهادئة التي يتوفر فيها إلى جانب الهدوء والهواء النقي المنعش الجو العربي والغابات الكثيفة والبساتين اليانعة التي تموج بثمارها الشهية حيث تحتوي على كل ما لذ وطاب،



المصدر- سيدتي