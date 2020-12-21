الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بعودة الطلبة إلى المدارس الفصل القادم

الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

أسعار الذهب الإثنين 21/12/2020

الصحة تناقش اليوم تطورات ظهور سلالة جديدة من كورونا

وفيات الإثنين 21/12/2020

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

ألمانيا تزف بشرى سارة حول سلالة كورونا الجديدة واللقاحات

بغداد : استهداف السفارة الأميركية بصواريخ كاتيوشا

الإثنين، 21-12-2020 09:55 ص

عشرات الدول تعلق رحلاتها الجوية إلى بريطانيا بسبب رصد سلالة جديدة من كورونا

48961587532_2ff8c59efe_b


الوكيل الاخباري - أعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

اضافة اعلان

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.


كما أوقفت فرنسا جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة. كا منعت السويد دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وفي السياق نفسه فرضت اليونان عليهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، وقبرص فرضت حجرا صحيا للقادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين.


وقررت كل من تركيا وسويسرا وكندا والأرجنتين تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا. وأغلقت السعودية حدودها بالكامل لمدة أسبوع وألغت جميع الرحلات الدولية.


وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".


وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة رأس السنه.


وحثت منظمة الصحة العالمية أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tasmania-bay-of-fires-tourism-tas-credit-Lisa-Kuilenburg-1-1920x1440

جزيرة الأحلام.. تاسمانيا الأسترالية أنظف هواء بالعالم

headline_covid19_turism_002

السياحة العالمية أكبر الخاسرين.. كورونا يعيدها 3 عقود إلى الوراء

travel_agents

شركات طيران إماراتية تبقي تذاكر السفر غير المستخدمة مفتوحة لهذه المدة

Covid-passport-1-e1585666813265

أياتا يطوّر جواز سفر صحياً رقمياً لتنقل آمن

Fotolia_Dubai

الإمارات توضح حقيقة القيود على التأشيرات من 13 دولة

xfbsrthst1

رحلة لمدة أسبوع.. ملياردير روسي يؤجر يخته الفاخر

أخبار متعلقة
Covid-passport-1-e1585666813265

أياتا يطوّر جواز سفر صحياً رقمياً لتنقل آمن

Ethiopian-Airlines-787

إثيوبيا تعلن استئناف الرحلات الجوية فوق تيغراي

Istanbul-Blue-Mosque-Sunset-Top-10-Things-To-Do-Listing-Big-Bus-Tours

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

1600_900_false_false_000fe0d330ac10a7cc55c64312bb8d11

إستونيا: المئات يسبحون في مياه شبه متجمدة للتغلب على كآبة كورونا

flight-landing-INBNDCHECK1117

لأول مرة يتوقف اختيار أفضل مدينة سياحية لعام 2020 في العالم لهذا السبب

c3a9f051-bd6c-4b39-b5b9-38244deec783-GettyImages-932651818

شركات طيران تنظم رحلات إلى لا مكان في زمن كورونا