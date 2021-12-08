عناوين جذابة في لوسيرن عند السياحة في سويسرا

الوكيل الإخباري - تقع لوسيرن في وسط سويسرا وتعتبر واحدة من أكثر المدن شعبية لقضاء عطلة وسط جبال الألب السويسرية.

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هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها في لوسيرن، والتي تشتهر بجبالها وبحيراتها وروعتها الطبيعية بشكل عام، كما أنها موطن لبعض مناطق الجذب السياحي المثيرة.

جبل بيلاتوس



يعتبر جبل بيلاتوس أكبر وجهة للمشي لمسافات طويلة، وهي تتألف من العديد من القمم الجميلة التي يعد تومليشورن أعلاها. بمجرد وصولك إلى جبل بيلاتوس وتنظر إلى أسفل، ينتظرك المشهد الأكثر روعة - بحيرة لوسيرن الواقعة في جبال الألب السويسرية.

جبل ريجي



تحيط قمم الجبال بالمناظر الطبيعية الخلابة في لوسيرن، ومن بينها جبل ريجي "ملكة الجبال" الأكثر شهرة. يقع على قمة ثلاث بحيرات ، وهي زوغ و لوسيرن و Lauerz. في ذروة 1797.5، كانت المناظر البانورامية للمدينة السويسرية الجذابة.

المصدر - سيدتي

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