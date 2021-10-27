عناوين ونشاطات ممتعة عند السياحة في أرمينيا

الوكيل الإخباري - أرمينيا هي الجوهرة الخفية في أوروبا الشرقية وهي وجهة جذابة للمسافرين أصحاب الميزانيات المعقولة، علماً إنها أقل شهرة عند مقارنتها بالوجهات الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا والنمسا وألمانيا وسويسرا وفرنسا.

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أفضل النشاطات والعناوين السياحية في أرمينيا :

استكشاف قلعة أمبيرد



أمبيرد هي قلعة من القرن العاشر تقع على منحدر جبل أراغاتس. بُنيت على قمة تل، مع وجود كنيسة Vahramashen المقببة في الخلفية. على ما يبدو، استخدم الملوك قلعة أمبرد كمقر إقامتهم الصيفي.

توفر أطلال القلعة والمساحات الخضراء المحيطة بها إطلالة خلابة. يمكن للسائح التنزه إلى أعلى القلعة باستخدام المسار الضيق.

قضاء بعض الوقت في بحيرة سيفان



للراغبين بالاسترخاء وسط الطبيعة، يترتب عليهم زيارة بحيرة سيفان، وهي أكبر حوض مائي في أرمينيا وواحدة من أكبر بحيرات جبال الألب ذات المياه العذبة في أوراسيا.

يلفت مشهد الجبال التي تغازل السحب، تجري أسفلها المياه الزرقاء. هناك، لا بد من استكشاف دير سيفانافانك الواقع على قمة جبل مواجه للبحيرة.

الاستمتع بتجربة تساجكادزور

إذا كنت متعطشاً للمغامرة، فإن حبل تساجكادزور هو النشاط المثالي. يقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة من بحيرة سيفان، ويوصلك إلى منتجع تساجكادزور للتزلج. اشتق اسم تساجكادزور من الكلمة الأرمينية التي تعني "وادي الزهور".





جولة في متحف الإبادة الجماعية



تعرف على تاريخ أرمينيا من خلال زيارة متحف الإبادة الجماعية في يريفان، أرمينيا. فهي موطن الفصول الدموية لتاريخ أرمينيا العنيف.

قُتل 1.5 مليون أرمني في الإبادة الجماعية، مما جعلها واحدة من أبشع الأحداث في تاريخ أوروبا الشرقية.

المصدر- سيدتي

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