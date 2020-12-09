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الأربعاء، 09-12-2020 09:52 ص

عودة الأنشطة السياحية والثقافية والترفيهية في أبو ظبي خلال أسبوعين

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الوكيل الاخباري - تستعيد إمارة أبو ظبي أنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، بعد توقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وقال المكتب الإعلامي للإمارة إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة خلال أسبوعين.


وأوضح االمكتب، في تغريدة له على تويتر، أن القرار يأتي بعد "النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

 


كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.


وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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