عين دبي تفتتح أبوابها للزوار 21 أكتوبر القادم

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "دبي القابضة"، يوم الثلاثاء، عن الموعد الرسمي لافتتاح "عين دبي"، العجلة الترفيهية الأكبر في العالم، اعتبارا من 21 أكتوبر المقبل.

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يأتي ذلك تماشياً مع المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي، الوجهة الأولى والمفضلة للسياحة على مستوى العالم، وتأكيداً على تميّز المشاريع الطموحة التي تطلقها الإمارة باستمرار مدعومة بسلسلة من المبادرات التنموية، التي تمثّل عوامل جذب جديدة للسياحة وتفتح المجال أمام استيعاب أعداد أكبر من الزوار.

وتوفر "عين دبي" أحدث الوجهات الترفيهية في محفظة دبي القابضة أكثر من 19 تجربة فريدة، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وغيرها من العروض والتجارب المميزة وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي.



وكشفت "دبي القابضة" عن بدء طرح تذاكر "عين دبي" الواقعة في جزيرة "بلوواترز"، أحد أبرز المعالم السياحية الجديدة في العالم، للبيع أمام الجمهور اعتباراً من يوم الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.



وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة رائعة على أفق دبي، ومن المتوقع أن تفتح العجلة الأكبر في العالم أبوابها أمام الزوار ليلاً ونهاراً لتمنحهم فرصة مشاهدة كل المعالم المدهشة في الإمارة.



وستحمل "عين دبي" في كل دورة لها حوالي 1750 راكباً في 48 مقصورة مكيفة وآمنة ومقسمة إلى 3 فئات هي: مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الفاخرة.

من جهته، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "دبي القابضة للترفيه": "تواصل دبي ريادتها في قطاع السياحة والسفر العالمي، مع استمرارها بافتتاح المشاريع والوجهات الاستثنائية التي توفر أمتع التجارب للزوار، ويعكس هذا المشروع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة الإمارة العالمية كمركز سياحي وترفيهي رائد".

وتتوفر تذاكر "عين دبي" للشراء على الموقع الإلكتروني www.aindubai.com بأسعار تبدأ من 130 درهماً إماراتياً.





















المصدر - العين الإخبارية