عين دبي تنطلق للمرّة الأولى لتعانق الغيوم وسط احتفالات كبيرة ومجّانية للجميع

الوكيل الإخباري - انطلاقاً من مقولة "كل مستحيل ممكن"، تضيف دبي معلماً بارزاً إلى عناوينها السياحية الترفيهية، إلى جانب متحف مدام توسو الشهير، من خلال افتتاح عين دبي أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم وذلك في 21 أكتوبر وستمتد الفعّاليات المصاحبة للحدث على مدار يومي الخميس والجمعة وستشمل مجموعة متنوعة من النشاطات العائلية الترفيهية المجانية للجميع بالإضافة إلى توافر 12 منصة للمأكولات والمشروبات والضيافة في قلب الحدث.

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إشارة إلى أن الدخول إلى حفلة الافتتاح في عين دبي بلازا مجاناً بينما تباع تذاكر تجارب مقصورات عين دبي بأسعار تبدأ من 130 درهماً إماراتياً.

عين دبي الأعلى في العالم



تقع عجلة المراقبة العملاقة في جزيرة "بلوواترز" بالقرب من مرسى دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، على ارتفاع مذهل يبلغ 250 متراً مما يجعلها الأعلى والأكبر من نوعها في العالم، متجاوزة عجلة "هاي رولر" في لاس فيجاس الأمريكية بارتفاع 167 متراً، لتأتي بعدها في المرتبة الثالثة عجلة "عين لندن" بارتفاع 135 متراً. وتوفر عين دبي إطلالات لا مثيل لها بزاوية 360 درجة على أفق المدينة في رحلة استرخاء مدتها 38 دقيقة.

حقائق

• تبعد عين دبي حوالي 500 متر عن ساحل جميرا بيتش ريزيدنس.

• تم استخدام 9000 طن من الفولاذ لبناء عجلة دبي فيريس، وهو ما يزيد بنسبة 25 ٪ عن ما تم استخدامه في برج إيفل.

• تم تصنيع كبسولات العجلة عالية التقنية في سويسرا بواسطة Swiss Rides .

• يمكن أن تستوعب كل كبسولة من دبي آي 30 شخصاً في المرة الواحدة. هناك 48 كبسولة، مما يرفع إجمالي سعة عين دبي إلى أكثر من 1400 شخص.

• جدران الكبسولات مصنوعة من الزجاج لتقدم للزائرين مناظر خلابة للمدينة.

• تحتوي كل كبسولة على تحكم ذكي في المناخ وشاشات LED توفر لك معلومات حول المناظر.

المصدر - سيدتي

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