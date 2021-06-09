الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 11:59 ص

فرنسا تفتح حدودها للمسافرين بشروط محددة

بب


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضع دولة المغرب ضمن قائمة الدول باللون البرتقالي، في تصنيفها للبلدان التي يمكن استقبال مسافرين قادمين منها.

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وذكر موقع "new.in-24" أن الحكومة الفرنسية أعلنت عن إعادة فتح أبواب تدفق المسافرين بين باريس والدول الأخرى، لكن وفق شروط محددة وضعتها السلطات بحسب التصنيفات.


وتم تحديد تصنيف البلدان على أساس المؤشرات الصحية، إذ تم إعداد ثلاث فئات (أخضر، برتقالي، أحمر).


وظهر المغرب في قائمة البلدان "البرتقالية" إلى جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ وهي البلدان التي يتم تداول الفيروس فيها بنسب مضبوطة، دون نشر متغيرات مثيرة للقلق.


وحسب هذا التصنيف، يمكن للأشخاص الموجودين حاليا في المغرب السفر إلى فرنسا إذا تم تطعيمهم؛ ولكن يجب عليهم إجراء اختبار PCR لمدة أقل من 72 ساعة أو اختبار مستضد أقل من 48 ساعة.


ومع ذلك، لا يمكن للأشخاص غير الملقحين السفر إلى فرنسا إلا لأسباب قاهرة.

 

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتعهدون باحترام العزلة الذاتية لمدة 7 أيام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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