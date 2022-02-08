الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

انخفاض أسعار النفط عالميا

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

بدء تأثير المنخفض الجوي مساء الأربعاء

ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

رفع عدد أسرّة العناية الحثيثة والعزل في مستشفى الملك المؤسس

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 08-02-2022 12:51 م

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

b4c1e546-c9af-4ac3-915b-1adabef6ad9f


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد للمسافرين القادمين إلى فرنسا ستنتهي قريبا.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الفرنسية إنه "بغض النظر عن البلد القادم منها المسافر، لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند الوصول إلى فرنسا شريطة أن يكون قد تم تطعيمه بالكامل ضد كورونا"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء .


ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية خلال أسبوع موعد انتهاء اختبارات دخول فرنسا للمسافرين الحاصلين على جرعات اللقاح المضاد لكورونا.


وكانت الحكومة الفرنسية بدأت في الثاني من الشهر الحالي برفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بُعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
191161

ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

62654

جولة على أجمل معالم الجذب السياحي في أوروبا

61b4835342360445b1784c6e

البحرين تتيح إقامة ذهبية دائمة لجذب المستثمرين والموهوبين‎‎

6200f56142360477ac4c7b82

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

علم-الصين

الصين تحقق عوائد بقيمة 45.4 مليار دولار من السياحة الداخلية بعيد الربيع

4009617

إندونيسيا تمنع دخول السياح الأجانب بسبب أوميكرون

أخبار متعلقة
215a05ff-0549-41ce-a85b-b7ebdd42a221_16x9_1200x676

إشغالات الفنادق في دبي.. زخم بدعم إكسبو ومحفزات السياحة

11-170-1200x675

رغم تفشي كورونا.. السياحة الصحراوية تنتعش في تونس

11-165-1200x675

واشنطن تعلق 44 رحلة جوية تسيّرها شركات صينية

1030689517_0_184_2991_1866_1920x0_80_0_0_cc9f931e3b0863755185bb66c9bb038a

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا