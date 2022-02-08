فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد للمسافرين القادمين إلى فرنسا ستنتهي قريبا.

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وقالت الخارجية الفرنسية إنه "بغض النظر عن البلد القادم منها المسافر، لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند الوصول إلى فرنسا شريطة أن يكون قد تم تطعيمه بالكامل ضد كورونا"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء .



ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية خلال أسبوع موعد انتهاء اختبارات دخول فرنسا للمسافرين الحاصلين على جرعات اللقاح المضاد لكورونا.



وكانت الحكومة الفرنسية بدأت في الثاني من الشهر الحالي برفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بُعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

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