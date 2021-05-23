فرنسا: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا على القادمين من بريطانيا

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية "أكثر صرامة قليلا" على القادمين من بريطانيا بالنظر لانتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا هناك.

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وأضاف الوزير في تصريحات لراديو "آر.تي.إل" اليوم الأحد: "نحن قلقون من السلالة الهندية ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية".



وأعلن معهد الصحة الألماني يوم الجمعة أن بريطانيا وإيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.

المصدر: روسيااليوم