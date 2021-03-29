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الإثنين، 29-03-2021 12:37 م

فعاليات منوعة لنادي تراث الإمارات خلال أيام الشارقة التراثية

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الوكيل الإخباري- يواصل جناح نادي تراث الإمارات تقديم تجربة تراثية فريدة ومتميزة ضمن مشاركته في الدورة الـ 18 من مهرجان أيام الشارقة التراثية التي انطلقت منذ 20 مارس الجاري وتستمر حتى العاشر من أبريل المقبل.

وتعددت أنشطة الفعاليات التي يقدمها الجناح من خلال الورش البحرية، والورش النسائية والحرف اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى نشاط مركز زايد للدراسات والبحوث.

وشارك جناح النادي في البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان، بالعديد من المحاضرات والفعاليات الثقافية، حيث قدم الدكتور محمد الفاتح الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، محاضرة، بعنوان «ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة العين»، عرض من خلالها وصفاً للعمارة والبيئة والتاريخ المحيط بثلاثة معالم في مدينة العين هي حصن الجاهلي، وقصر المويجعي، ومتحف قصر العين.

وتم تكريم المحاضر في نهاية الفعالية من قبل الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية.

مشاركات

كما شاركت كل من فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث ولطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي في المركز أمس في ندوة بعنوان «الجهود المؤسسية لحفظ التراث الثقافي.. تجارب رائدة حضورياً وافتراضياً» قدمتا من خلالها جهود نادي تراث الإمارات في حفظ الموروث ومشاركته الفاعلة مع المؤسسات المعنية بالتراث لتقديم خبرات منتسبيه لدعم الأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية.

وضمن مشاركة نادي تراث الإمارات في فعاليات المقهى الثقافي للمهرجان أيضاً يقدم وليد علاء الدين مدير تحرير مجلة تراث التي يصدرها النادي محاضرة بعنوان «الصحافة الثقافية في التراث».

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المصدر: البيان


 




 

 


 

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