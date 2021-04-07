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الأربعاء، 07-04-2021 11:17 ص

فلاي دبي الإماراتية تعيد كل طائرات 737 ماكس إلى الخدمة بحلول يونيو

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الصيانة في شركة فلاي دبي الإماراتية، إن 14 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس لدى الشركة ستعود جميعها إلى الخدمة بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو.

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وبعد استئناف رحلات 737 ماكس يوم الخميس برحلة إلى سيالكوت في باكستان، أجازت شركة الطيران عودة خمس من تلك الطائرات إلى الخدمة بعد توقف دام عامين.


وقال رئيس الصيانة أندرو جلوفر في إفادة صحفية عبر الإنترنت "يمكنكم الاطمئنان إلى أن لدينا كل الثقة في هذه الطائرة". وفقا لـ "رويترز".

أوقفت الشركات في جميع أنحاء العالم تحليق الطائرة 737 في مارس آذار 2019 بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ورفعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة الحظر في فبراير شباط بعد أن حددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية متطلبات العودة إلى الخدمة.

وقالت فلاي دبي إن 12 دولة على شبكة خطوطها، منها روسيا والهند، لم توافق على هذه الطائرة وإنها لن تسيّر إلا رحلات جوية إلى البلدان التي رفعت الحظر أو عبرها.

وأضافت أن الطائرة ستستخدم في البداية في رحلات إلى وجهات قريبة من مركزها مثل باكستان.

وقال باتريك جونزنباخ، نائب رئيس فلاي دبي لعمليات الطيران، إن 233 طيارا أتموا تدريبا إضافيا وصاروا على استعداد لاستئناف رحلات 737 ماكس.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتلقى باقي الطيارين البالغ عددهم 522 التدريب الإضافي بحلول نهاية العام.

وطلبت فلاي دبي، التي كانت تُسيّر نسخا أقدم من طائرات 737 منذ بدء عملياتها في عام 2009، شراء ما يصل إلى 251 طائرة 737 ماكس، منها 14 طائرة تم تسليمها بالفعل.

وأحجمت شركة الطيران، التي توصلت العام الماضي إلى اتفاق تعويضات سري مؤقت مع شركة بوينغ، اليوم الثلاثاء عن التعليق على عمليات تسليم طائرات 737 ماكس مستقبلا.

وقال رئيس الصيانة جلوفر إن طرازا أقدم هو 737 إن.جي سيبقى جزءا من الأسطول لمدة تتراوح بين ثماني وعشر سنوات مقبلة، ولكن سيتم استبداله في النهاية بطائرات ماكس.

 

المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

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