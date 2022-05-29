فلورنسا.. أفضل وجهة سياحية إيطالية في صيف 2022

الوكيل الإخباري-هناك الكثير لتراه في فلورنسا، هذه المدينة تحتوي على كنوز تحقق لكِ وجهة سياحية مُذهلة لا تُنسى، يمكنكِ الاستمتاع بالعديد من المعالم، سواء كانت تاريخية أو فنية.

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للمساعدة في التخطيط لرحلتكِ المُقبلة في فلورنسا، سوف نرشح لكِ أجمل الوجهات السياحية، التي عليكِ زيارتها في المدينة الإيطالية.



أجمل الوجهات السياحية في فلورنسا

1. كاتدرائية فلورنسا تقف كاتدرائية فلورنسا شاهقة فوق المدينة بقبة رائعة من عصر النهضة، صممها فيليبو برونليسكي، مع المعمودية في الجهة المقابلة.

الكاتدرائية التي سميت على شرف "سانتا ماريا ديل فيوري"، هي عبارة عن هيكل قوطي ضخم، تم بناؤه في موقع كنيسة سانتا ريباراتا، التي تعود إلى القرن السابع، ويمكن رؤية بقاياها في سرداب.







2. معرض أوفيزي

يعد معرض أوفيزي أحد أفضل المتاحف الفنية في العالم، ويضم بعضاً من أهم أعمال عصر النهضة، بما في ذلك أعمال: ليوناردو دافنشي وجوتو وبوتيتشيلي ومايكل أنجلو، ومجموعة كبيرة من المنحوتات اليونانية والرومانية.



3. حدائق بارديني السحرية

هذا الحب الصامت والهادئ في وسط المدينة يعدك بلحظة للتوقف، وشم روائح الزهور الرائعة، مع مناظر بانورامية خلابة لأفق فلورنسا، حيث يمكنك احتساء الكابتشينو، ولحظة لاستكشاف الجمال الأخضر لقصور وفيلات فلورنسا، لا تفوتي فرصة اكتشاف هذه الحديقة السرية.





زهرة الخليج