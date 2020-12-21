فندق خيالي في الصين يشبه قلاع العصور الوسطى

الوكيل الإخباري _ للوهلة الأولى، ستعتقد أن هذه الجزيرة، ما هي إلا قلعة شيدت منذ زمن، ولكنها في حقيقة الأمر منتجع 4 نجوم، يقع على جزيرة صغيرة في وسط بحيرة وانفنج في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

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حيث تم بناء ما يسمى Jilong Castle Country Club عام 2011، كما يعرف أيضًا باسم منتجع Jilongbao، وهو أحد أكثر المشاهد إثارة للإعجاب، ولكنها غير عادية في جميع أنحاء الصين، فالموقع والاهتمام بالتفاصيل والجسر الذي يربطها بالبر الرئيسي مذهل.

لا يُعرف الكثير عن Jilong Castle Country Club، بصرف النظر عن

وعلى الرغم من حقيقة أنه فندق أربع نجوم، الا انه غير معروف وتكلف ليلة واحدة في قلعة القصص الخيالية 262 يوانًا فقط (40 دولارًا) .



حيث تم بناء المنتجع من قبل قطب محلي للطاقة الكهرومائية، ولديه بالفعل مصنعه الخاص لتوليد الطاقة الكهرومائية والذى ينتج كل الكهرباء المستخدمة فى المبنى.







يشار إلى المنتجع الفريد على بحيرة وانفنج على أنه النسخة الصينية من قلعة نويشفانشتاين، القلعة الخيالية التي ألهمت قلعة سندريلا في عالم ديزنى، وتقع في جنوب ألمانيا.







المصدر : اليوم السابع







