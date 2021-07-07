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الأربعاء، 07-07-2021 03:17 م

فوائد السفر للإنسان

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الوكيل الإخباري - السفر عبارة عن حركة الناس وانتقالهم بين المواقع الجغرافية البعيدة، ويمكن القيام بالسفر سيرًا على الأقدام أو بالدراجة أو بالسيارة أو القطار أو القارب أو الحافلة أو الطائرة أو السفن أو بأي وسيلة أخرى مع أو بدون أمتعة، ويمكن أن يكون السفر باتجاه واحد وممكن أن يكون ذهابًا وإيابًا، ويمكن أن يشمل السفر أيضًا فترات قصيرة نسبيًا بين الحركات المتعاقبة كما هو الحال في السياحة، وسيتحدث هذا المقال عن ما هي فوائد السفر سواء على الفرد أو على المجتمع.

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ما هي فوائد السفر :

1 - يوسع الآفاق، حيث يُساعد السفر الشخص على التواصل مع أشخاص مختلفين ومن ثقافات مختلفة وهذا شيء مهم جدًا لقتل التعصب.

2 - إيجاد أغراض وأهداف جديدة، حيث يُعد السفر استثمار مدهش في نفس الشخص.

3 - السفر يُساعد الشخص على المرح بغض النظر عن العمر والمهنة فهنا دائمًا وقت يريد الشخص فيه الحصول على المتعة.

4 - يعزز ثقة الشخص بنفسه، حيث أن وجود الشخص في مكان لا يعرف فيه أي أحد سوف يساعده على اكتساب الثقة بالنفس.

5 - يُقدر الشخص المسافر منزله أكثر.

6 - إذا زار الشخص بلدانًا أفضل قد يتعلم تحسين بلده وجعله أفضل.

7 - يُحسن السفر المهارات الاجتماعية ومهارات الاتصال، حيث يتعلم الشخص المسافر التواصل مع جنسيات مختلفة من الناس.

8 - كلما سافر الشخص أدرك أن الوطن أكبر بكثير من المدينة أو الولاية، حيث سيُدرك أن الوطن هو العالم.

9- يُدرك الشخص مدى قلة معرفته للعالم.

10- يشعر المسافر براحة البال، حيث إن السفر يُجبر المسافر على الانفصال عن الروتين العادي.

11 - يُعلم السفر الشخص أن يكون متواضعًا.

12- تجربة الأطعمة الجديدة في دول مختلفة.

المصدر - سطور 

 

 

 

 



 




 

 


 

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