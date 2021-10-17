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الأحد، 17-10-2021 04:27 م

فوائد تأمين السفر خلال الرحلات

افافا


الوكيل الإخباري - تتعدد الفوائد التي يحصل عليها المسافر في حالة تأمين السفر، ليس من أجل الحماية فقط خلال العطلة، انما هناك بعض المنافع سواء عند إلغاء السفر أو فقدان الأمتعة أو الإصابة بأي ضرر أثناء رحلة السفر أو عند الحاجة إلى علاج طارئ في إحدى المستشفيات بالخارج.

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المصاريف الطبية
بوليصة تأمين السفر تغطي المصاريف الطبية في الخارج، علماً أنه في حال عدم وجود تأمين السفر سيكون المسافر بحاجة للعلاج على حسابه الشخصي.

 

المتعلقات والأمتعة الشخصية
يوفر هذا القسم بتأمين السفر التغطية ضد فقدان والسرقة والتلف لحقيبة السفر أو الحقائب الأخرى الإضافية، فضلاً عن العناصر الأخرى كالملابس والمجوهرات، والنظارات، وعادة ما يكون هناك مبلغ نقدي إجمالي يتم تغطيته ويتم تقسيمه بعد ذلك إلى أقسم فرعية.


تغطية الحوادث الشخصية والأنشطة
تُغطي بوليصة التأمين الخاصة بالسفر الحوادث الشخصية والنفقات الطبية في حالة حدوث خطأ، بالإضافة إلى الأنشطة والمغامرات خلال العطلة حيث أنها تضم مجموعة واسعة من الأنشطة.

 

تغطية الإلغاء
بسبب ظروف غير متوقعة قد تضطر إلى إلغاء الرحلة التي قام المسافر بتنظيمها من قبل وحجزها، لذا فإذا كان للمسافر بوليصة تأمين على السفر يمكنه استرداد الأموال على جميع العناصر المختلفة الخاصة بالعطلة، كما أن قسم الإلغاء في بوليصة التأمين على السفر الخاص بالمسافر تكون هامة للمساعدة في مثل هذه المواقف.

 

نفقات قانونية
تضم بوليصة التأمين على السفر قسم للمصاريف القانونية والتي تساعد في دفع التكلفة، ولكن هذا القسم غالباً ما يأتي مع استشارة هاتفية مجانية لمدة دقيقة مع المحامي القانوني لمناقشة القضية.


جواز السفر
من أكثر الأحداث الصادمة خلال فترة السفر هي فقدان جواز السفر، مما يعيق خطط السفر، ولبوليصة تأمين السفر دوراً مساهماً في إصدار تصريح مرور مؤقت أثناء تحضير الإجراءات الخاصة بإعادة جواز السفر.

 

المصدر - سيدتي 

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