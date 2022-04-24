الوكيل الاخباري- حث مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، المسافرين على التريث وعدم المجيء إلى المطار لعدة ساعات السبت، بعد أن تسبب إضراب للعاملين الأرضيين في بداية عطلة مدرسية في حدوث فوضى في ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً.



وأغلقت الشرطة مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى المطار بعد ظهر السبت بعد امتداد الطوابير عند بوابات المغادرة إلى خارج مباني المطار.



ونصحت سلطات المطار في بيان صدر قبيل الظهر (الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش) المسافرين بعدم المجيء إلى المطار حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش على الأقل في الوقت الذي عمل موظفو المطار على نقل أكبر عدد ممكن من آلاف الركاب المحبطين إلى طائراتهم التي غالباً ما تتأخر، وفقا لصحيفة "الخليج".



وبعد ثلاث ساعات تقريباً قال المطار إنه سيتم استقبال الركاب مرة أخرى لكنهم مع ذلك سيواجهون فترات انتظار طويلة وتأخيرات أو إلغاءات محتملة.



وبدأ عمال الأمتعة بشركة كيه.إل.إم وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إضراباً لم يتم الإعلان عنه مسبقاً في ساعة مبكرة من صباح السبت للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.



ويتعامل موظفو كيه.إل.إم الأرضيون مع نحو نصف جميع الأمتعة القادمة عبر سخيبول ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بعد مطاري شارل ديجول بباريس وهيثرو بلندن.

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