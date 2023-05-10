الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 04:09 م

فيديو- بعد عامين على اغلاقه .. برج الفتاة يستقبل الزوار غداً

بعد عامين على اغلاقه .. برج الفتاة يستقبل الزوار غداً


الوكيل الإخباري- اكدت مواقع اعلام تركية اعادة افتتاح برج الفتاة للزوار غداً 11 ايار بعد اغلاقه لمدة عامين بسبب عمليات ترميم .

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ووثق موقع TRT بالعربي مقطع فيديو للبرج الذي يقع على جزيرة صغيرة منفرداً  عند المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور

 

يذكر ان برج الفتاة ‏ ‏، وهو برج صغير يقع على جزيرة صغيرة عند المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور، ويبعد حوالي 200 مترا عن ساحل أسكُدار في مدينة إسطنبول. قيل في سبب بنائه، أنه كان هناك سلطاناً يحب ابنته حباً جمّاً، وقد راوده حلم مفاده أنه في عيد ميلاد ابنته الثامن عشر سوف تلدغها أفعى وتودي بحياتها. ويكيبيديا




 




 

 


 

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