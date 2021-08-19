الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 11:29 ص

فيديو يرصد 'جمالا لا يضاهى' في إحدى المدن الصينية

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الوكيل الاخباري - تمتلك بعض المناطق حول العالم طبيعة خلابة تضم العديد من مظاهر الجمال وأبرزها الأنهار الجارية والمساحات الخضراء.

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وتعد مدينة غويلين، من المدن الجميلة في الصين، التي تمتلك مجاري مائية تمنحها جمالا لا يضاهى، كما تقول صفحة "بيوتيفول تشانيا" على "تويتر".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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