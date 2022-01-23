الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 10:32 ص

فيضانات تطمس معالم أهم وجهة سياحية في بيرو

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الوكيل الاخباري- أحدثت أمطار غزيرة في مدينة ماتشو بيتشو المجاورة للقلعة الشهيرة، التي تحمل الاسم نفسه من زمن حضارة الإنكا وتُصنف من أهم الأماكن السياحية في بيرو، أضراراً في خطوط سكك الحديد والجسور أول أمس الجمعة، على ما أعلن مسؤولون.

وساعدت السلطات المحلية مئات السياح الذين تقطعت بهم السبل على إخلاء ماتشو بيتشو، وغادر السياح المدينة سيرا على الأقدام بعدما تعطلت خدمة القطارات.

وأعلنت حكومة إقليم كوسكو أنّ فيضانات نهر ألكامايو عطّلت خدمات القطار.

وأوضح مسؤولون في الدفاع المدني أنّ الفيضانات غمرت منازل قرب النهر، ما أدّى إلى إصابة شخص وفقدان آخر.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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