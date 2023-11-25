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السبت، 25-11-2023 10:36 ص

في إجراء نادر.. مدينة البندقية تفرض ضريبة على السياح

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الوكيل الإخباري - حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

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ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في أيار/مايو (11 و12 و18 و19 و25 و26 منه) وفي حزيران/يونيو (8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 منه)، بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع في تموز/يوليو (6 و7 و13 و14 منه).

 

ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها "ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد".


كما أوضح أنها "تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها".

 

ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، الذي أعلنته البلدية في أيلول/سبتمبر في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.


وأفلت البندقية بصعوبة في منتصف أيلول/سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية تموز/يوليو بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع.

 

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