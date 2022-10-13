في الخريف .. اليك أجمل الأماكن السياحية حول العالم

الوكيل الإخباري-الخريف هو موسم مثالي للانفصال عن الروتين من خلال الهروب إلى وجهاتك المُفضلة، فإذا كنت لم تقرر حتى الآن مكان إجازة الخريف، فهناك العديد من الأماكن التي ينصح بالسفر إليها بشكل خاص في هذا الوقت من العام، حيث تعتبر هذه الوجهات القريبة أو البعيدة لك مثالية للاستمتاع بالطقس الجيد بها والأنشطة التي يُمكننا القيام بها في هذه الفترة، وفي التقرير التالي أجمل الأماكن السياحية في خريف 2022 :

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1. روما

المدينة الجميلة إحدى الوجهات التي يحلم بها الآلاف من المسافرين، إن عرضها الثقافي الضخم الممتاز يعني أن شوارعها مزدحمة دائمًا بالسياح.



فمن الأسباب العديدة التي تجعلنا أن نختار هذه الواجهة الجميلة هو طقسها المُعتدل في الخريف والسبب الأخرى هو أن في هذه الأوقات يكون هناك عددًا قليلاً من السياح، وهو أمر مهم جدًا لنتمكن من التعرف على المدينة دون ضغوط ودون استعجال.



والسبب الأخير أن الأسعار قد تكون معقولة بكثير من المواعيد الأخرى من الصيف والربيع ومن السهل جدًا الحصول على رحلات طيران رخيصة إلى حد ما.



2. برلين

يعتقد الكثير أن برلين لا يُمكن أن تكون ملاذلاً للخريف، ومع ذلك فهي تقدم العديد من الخطط السياحية التي يُمكنك زيارتها على مدار السنة مثل "Vero" و"Jesús".



واعتمادًا على الطقس في الخريف نوصي بالقيام بجولة بالسيارة التي قد تُساعدنا على التعرف على التاريخ الألماني في منتصف القرن العشرين إلى أوائل التسعينات، فلا يُمكن أن تفوتك فرصة زيارة جزيرة المتاحف وهي واحدة من الأماكن التي تُعد أكثر ثقافة في العالم.





3. مراكش

مراكش هي واحدة من أجمل الأماكن السياحية في خريف 2022 وأفضل البلدان لقضاء العطلات، ومن أفضل الأماكن الدافئة أيضًا، فهي مدينة عالمية تقع عند سفح الأطلس، تقدم المدينة دائمًا المفاجآت لزوارها.



تضم المدينة العديد من المعالم السياحية الرائعة ويُعد أبرزها المدينة المنورة حيث المشى عبر أبوابها يشبه القيام برحلة إلى الماضي .

ومن أهم أماكن السياحة في مراكش الأخرى زيارة المدابغ القديمة وقصر الباهية وميدان جامع الفنا والعديد من الأماكن السياحية الجميلة التي من المُمكن أن زوارها في فصل الخريف.

4. القاهرة

القاهرة مدينة قديمة ذات جو معتدل على مدار السنة فهي أحد أجمل الأماكن السياحة في خريف 2022 وهي أيضَا أكبر مدن الشرق الأوسط، ومع ذلك طالما أنك لا تبحث عن العزلة فإن القاهرة مدينة الألف مئذنة تصبح المكان المثالي للتعرف على التاريخ والثقافة المصرية.



تضم القاهرة العديد من المعالم التاريخية والسياحية الجميلة والأنشطة التي يُمكنك القيام بها وأفضلها هو الاستمتاع بمياه النيل بواسطة الرحلات النيلية النهارية الجميلة.



5. رودس

أكبر جزر دوديكانيز وأكثرها شهرة، تقع رودس في الطرف الشرقي من بحر إيجه، وتقع مدينة القرون الوسطى المحفوظة في الجزء الشمالي من الجزيرة.



رودس أحد أجمل الأماكن السياحية في خريف 2022 حيث تسود الأبراج الفندقية على السواحل الشمالية الشرقية التي تجذب السياح لها في أي وقت من العام.



تضم رودس العديد من عوامل الجذب السياحي التي تتناسب مع جميع الأذواق مثل الشواطئ والمعالم الأثرية والأماكن الترفيهية الرائعة، وإذا كنت تبحث عن اليونان الاصلية فتوجه إلى المناطق الجبلية للجزيرة.



العين الاخبارية



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