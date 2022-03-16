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الأربعاء، 16-03-2022 11:25 ص

في تايلاند.. آلاف السياح الروس تقطعت بهم السبل بسبب العقوبات

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الوكيل الاخباري- تقطعت السبل بآلاف السياح الروس الذين يزورون تايلاند حاليًا، مع تعذر حصولهم على الأموال بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

عادة ما تجذب تايلاند أعدادًا كبيرة من السياح الروس كل عام، لكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لديها الآن العديد من الزوار الذين يكافحون لدفع تكاليف الإقامة، حيث بدأ البعض منهم يلجأون إلى النوم في الكنائس وعلى الشواطئ، بحسب شبكة VOA.

طالت العقوبات الدولية التي لا تعد ولا تحصى والمفروضة على موسكو، الروس في جميع أنحاء العالم بعد غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي. وأثرت العقوبات على الشركات الروسية وأدت إلى إلغاء الرحلات المجدولة مع شركات الطيران الروسية.

كما تقرر قطع البنوك الروسية عن نظام SWIFT العالمي، وهو أمر حيوي لتلقي الأموال وإرسالها، بينما تضرر العديد من السياح بشدة من تعليق خدمات البطاقات المصرفية Visa و Mastercard.

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