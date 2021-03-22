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الإثنين، 22-03-2021 11:20 ص

في روسيا..السياح مستعدون للذهاب حتى نهاية الدائرة القطبية لرؤية الأضواء الشمالية

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الوكيل الاخباري - يرى بعض الناس أن رؤية الأضواء الشمالية هي حلم الطفولة، لكن ليس من السهل تحقيق ذلك.

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وفقا لتقرير نشرته قناة "فرانس2" الفرنسية، يسافر السائحون إلى شمال روسيا خارج الدائرة القطبية الشمالية، ويتحملون البرد، ولا يحصلون دائمًا على النتائج.

 

لكن الخبراء يعدون بأن هذه الظاهرة ستكون أكثر تكرارا في السنوات القادمة.


وأجرى صحفي القناة حوارا مع سائح فرنسي، قدم لمشاهدة الأضواء الشمالية.
صحفي فرنسا 2: "الطقس قاسٍ، أليس كذلك؟".


فابريس روسو، سائح فرنسي: "نعم. لكن عليك أن ترتدي ملابس جيدة، بالإضافة إلى أننا تناولنا فطورًا جيدًا اليوم. لذلك يمكننا القول أن بطاريتنا مشحونة".


فيكتور بالغر، مصور: "الأضواء الشمالية مستحيلة الآن. ولكن مع مثل هذه الرياح، يمكن أن تصبح السماء صافية بسرعة في المساء".


وهذا المساء، لم تمنع سحابة واحدة المنظر. في الشتاء تزيد الليالي الطويلة من فرصك في رؤية الشفق القطبي.


يتشكل الشفق القطبي عندما تصطدم الجزيئات الشمسية بالطبقات العالية من الغلاف الجوي للأرض.

 

البعض مستعد للذهاب إلى نهايات العالم من أجل هذا الأداء. يبدأ المطاردة في روسيا خارج الدائرة القطبية الشمالية.

 

كلما اقتربنا من القطبين، زادت فرص رؤية البذر الشمالي. غالبًا ما لا تكون هذه المناطق ترحيبية للغاية، بسبب درجات الحرارة المنخفظة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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