قرارات جديدة بشأن السفر الى ألمانيا لاحتواء طفرات كورونا

الوكيل الإخباري _ قررت السلطات الألمانية، فرض حظر دخول على المسافرين من 7 دول لحصار طفرات "كورونا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم السبت.



ووفق صحيفة بيلد، فإن وزارة الداخلية الألمانية انتهت من أمر تنفيذي من 10 صفحات، تحت عنوان "قانون الحماية من فيروس كورونا".



وينص القرار على فرض حظر دخول على المسافرين القادمين من البلدان التي تشهد تفشي طفرات خطيرة لفيروس "كورونا" المستجد، للحيلولة دون انتقالها إلى الأراضي الألمانية.



ووفق القانون الجديد، تبدأ ألمانيا في تطبيق هذا القرار مع بريطانيا وأيرلندا والبرتغال والبرازيل وجنوب أفريقيا اعتبارا من اليوم السبت، على أن يبدأ تنفيذ قرار منع دخول المسافرين القادمين من ليسوتو وإسواتيني يوم الأحد.



وتمتنع الطائرات والحافلات والقطارات عن نقل المسافرين القادمين من الدول الـ7 إلى داخل ألمانيا، بداية من التواريخ المنصوص عليها، باستثناء المسافرين من حاملي حق الإقامة في ألمانيا. كما لا يسري القرار على حركة البضائع.



ويسري هذا القرار حتى يوم 17 فبراير/شباط المقبل، على أن يخضع الأمر للدراسة قبل هذا التاريخ في ضوء تطور الوضع الوبائي.



ووفق صحيفة بيلد، فإن هذا القرار يأتي بسبب خطورة طفرات فيروس "كورونا" المستجد، إذ تتخوف الأوساط العلمية والسياسية من أن فاعلية اللقاحات المستخدمة حاليا ستنخفض في حال انتشار الطفرات الجديدة في البلاد.



كانت المستشارة أنجيلا ميركل أول من حرك الأمور باتجاه تقييد السفر، لكنها كانت تريد وقف كامل للرحلات الجوية إلى ألمانيا، وليس فقط تقييد السفر مع البلدان عالية الخطورة، لكن المناقشات داخل مجلس الوزراء انتهت إلى الاتفاق على الخيار الثاني.









المصدر : العين الإخبارية

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