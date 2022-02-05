قرية الكلادا.. وجهة سياحية واعدة جنوب الطائف

الوكيل الاخباري- يحتضن وادي السياييل جنوب محافظة الطائف قرية الكلادا، إحدى أهم وأكبر القرى الأثرية في بني سعد. ويقال إن اسمها يعود إلى قبيلة كلدة، ومنهم خلدون ابن كلدة "أول من سكنها" والذي نسبت إليه القرية، وذاع اسمه بطبيب العرب واكتسب خبرة الممارسة في معرفة الدواء .

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وتقع قرية الكلادا على جبل سميت باسمه في وسط وادي السياييل، وتمتاز بترابط مبانيها كونها نموذجاً معمارياً فريداً للعمارة الحجرية الصلبة الصماء، حيث يعتلي القرية حصنان دفاعيان، ومسجد في قلب القرية وساحة للاحتفال والاجتماعات الرسمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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