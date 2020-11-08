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الأحد، 08-11-2020 10:16 ص

قرية سعودية هجرها سكانها قبل 40 عاما ما سرها؟

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الوكيل الاخباري- قرية سعودية هجرها سكانها قبل حوالي 40 عاماً، لتبقى شاهدة على أيام مضت، ويروى تاريخها عبر طيات جدرانها .

هذه قرية العلا الأثرية ، التي تقع وسط محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حيث جذبت بتاريخها عدسة المصور السعودي، علي السحيمي.

ويقول السحيمي، "المباني القديمة المتلاصقة تجعلك تعتقد للوهلة الأولى أنها بناء واحد، وقُسمت لغرف صغيرة". 

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وتشتهر القرية أيضاً بوجود الساعة الشمسية، التي تستخدم لمعرفة الفصول الأربعة، وخاصة فصل الشتاء، عن طريق حجر مغروس في الأرض أمام بناء هرمي.


وتصل ظل الساعة الشمسية إلى هذا الحجر في اليوم الأول لدخول فصل الشتاء. ولا يمكن أن يصل ظل الساعة الشمسية إلى هذا الحجر مرة أخرى، إلا في العام القادم وفي التاريخ نفسه. 


ولا تزال تستخدم حتى اليوم، حيث يستمتع الكثير من الزوار والسياح بمشاهدة هذا الحدث، الذي لا يتكرر سوى مرة كل عام.


ويبقى هدف السحيمي ، هو نقل الصورة الساحرة لهذه القرية المميزة ببنائها إلى العالم، والتي نالت إعجاب العديد من متابعي أعمال الفوتوغرافي السعودي. 

 

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

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