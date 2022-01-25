الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 10:07 ص

قطر تفرض 38.4 دولار على كل مسافر اعتبارا من مطلع شباط

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الوكيل الاخباري- قررت قطر فرض رسوم جديدة غير مسبوقة على جميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي، بقيمة 4ر38 دولار على كل مسافر اعتبارا من مطلع شباط .

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وقالت الهيئة العامّة القطرية للطيران المدني في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعديل واستحداث رسوم الخدمات في مطار حمد الدولي، إضافة الى مراجعة رسوم المسافرين الحالية وفرض رسوم جديدة على المسافرين، موضحة أن تطبيق الرسوم الجديدة، سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على جميع التذاكر الصادرة للمسافرين العاديين أو الترانزيت اعتبارا من بداية الشهر .


وأوضحت الهيئة أن الرسوم الجديدة تشمل 60 ريالا لتطوير المطارات، ومثلها لتسهيلات المسافرين، إضافة إلى 10 ريالات رسوم سلامة وأمن المسافرين، ومثلها رسوم بنية تحتية للشحن الجوي.


ويعفى من الرسوم الجديدة، المسافرون الرضع من عمر عامين فأقل.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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