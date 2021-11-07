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الأحد، 07-11-2021 04:48 م

قواعد هامة لسفر الأطفال على متن الطائرة

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الوكيل الإخباري - يعتبر السفر على متن الطائرة بُصحبة الأطفال من الأمور المُرهقة، لذا يفضل الالتزام بعدد من القواعد الهامة حتى تمر الرحلة بسلام من دون الشعور بالإنزعاج.

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الاستفادة من الإقامة المبكرة على متن الطائرة
إذا كان المسافر بصحبة أطفال صغار فمن المهم الانتقال إلى البوابة فورًا لأن الصعود المبكر هي الميزة الوحيدة للطيران مع الأطفال الصغار.

 

تحضير الأنشطة
يفضل أن يقوم المسافر بتحضير عدد من الأنشطة الترفيهية التي يحبها الأطفال منعًا من الشعور بالملل خلال مدة الرحلة والتي قد تكون طويلة، وذلك كأقلام الرصاص وكتب التلوين، وبعض الألعاب.


إحضار الوجبات الخفيفة
ينصح بإحضار بعض الوجبات الخفيفة على متن الطائرة التي يفضلها الطفل، كالشطائر والمقرمشات وغير ذلك من الوجبات التي يكون لها دورًا مساهمًا في تسلية الأطفال ومنع الشعور بالملل خلال رحلة السفر.

 

الاستعداد لضغط الهواء
إذا أصيب الطفل بعدوى في الأذن أو نزلة برد، من الضروري الحصول على موافقة الطبيب قبل السفر بالطائرة، حتى لا يؤدي التغيير في ضغط الهواء إلى الشعور بالمزيد من الألم، كما أنه من الضروري تخزين ما يكفي من الماء حتى يتناول الأطفال الماء بعد الإقلاع مباشرة وخلال آخر 30 إلى 45 دقيقة من الهبوط حيث يساعد البلع في تخفيف الضغط.

 

الحذر من الجراثيم
عند السفر مع الطفل، من الضروري مسح كل شيء وخاصة عند الذهاب إلى المرحاض من المهم الاهتمام بصحة ونظافة الطفل حتى لا يتعرض لأي مشكلة مرضية.

 

اختيار شركة طيران ذات امتيازات مناسبة للأطفال
يفضل اختيار شركة طيران تقدم العديد من الامتيازات للأطفال الصغار بداية من تشغيل البرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لديهم، توفير سماعات الرأس والوجبات الخفيفة للأطفال.


طلب الجلوس في مقدمة الطائرة
إذا كان الطفل عُرضة للإصابة بدوار الحركة، فمن الضروري تجنب الجلوس باتجاه الجزء الخلفي من الطائرة حتى لا تكون الرحلة أكثر خطورة على الطفل وصحته خلال مدة الرحلة.


ارتداء الملابس المريحة ذات الطبقات
يفضل أن يرتدي الطفل الملابس المريحة حتى لا يشعر بالضيق أثناء الرحلة، كما أنه من الضروري أن تكون ذات طبقات حتى لا يتعرض الطفل لنزلة برد خلال الرحلة.

 

المصدر - سيدتي 

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