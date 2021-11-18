كاواي وجهة مناسبة لقضاء عطلات رومانسية دافئة في الشتاء

الوكيل الإخباري - للراغبين في الهروب من الطقس البارد في الشتاء، لا بدّ من السفر إلى هاواي لقضاء عطلة الشتاء.

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وتعدّ كاواي المكان المثالي للطقس الدافئ ، وهي واحدة من أفضل الوجهات لقضاء عطلات رومانسية :

ساحل نا بالي



مع منحدرات الزمرد شديدة الانحدار، والوديان الخصبة، والشلالات المتدفقة عن بعد، يعد ساحل نا بالي واحداً من أجمل مناطق هاواي، ولا تكتمل الزيارة إلى كاواي من دون زيارة هذا الساحل الخلاب. لا يوجد سوى ثلاث طرق لاستكشاف ساحل نا بالي، عن طريق الجو والبحر وسيراً على الأقدام، وكل منها يقدم منظوره الفريد.

وايميا كانيون



ينافس وايميا كانيون بعضاً من أكثر الأخاديد جمالاً على وجه الأرض وغالباً ما يطلق عليه "جراند كانيون المحيط الهادئ". لا يبدو عميقاً فقط، ولكن التربة الحمراء للمنطقة؛ الأدغال الخضراء التي تبطن مجاريه وشلالاته؛ صخرة بركانية سوداء والضباب المتدفق من الهضاب يجعله مشهداً ملوناً.

المصدر - سيدتي

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